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市建局盛德街招標 最高估值29億

【明報專訊】市建局今季將推出兩個項目，除下周二截收意向的九龍城啟德道/沙浦道發展項目外，九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目亦即日招標，並於下月16日截標，項目估值最高約29億元，每方呎樓面地價最高估值7000元。

市場消息稱，今次招標條款列明，若未來賣樓收益超過82.5億元，市建局將劃一收取40%分紅，而市建局將保留3個位於低層之單位；而發展商入標，出價則以前期費用競投。上述項目地盤面積逾4.6萬方呎，可建總樓面逾41.4萬方呎，提供約640伙，項目今年8月截收意向書，當時共收32份意向書。綜合市場人士估計，項目估值約26.6億至29億元，預計每方呎樓面地價約6400至7000元。

未來賣樓收益逾82.5億 市建局收四成分紅

美聯測量師行董事林子彬表示，項目地點不俗，位處民生區，鄰近港鐵宋皇臺站，預料可發展為多幢約20多層高的住宅物業，並在基座設小量商舖，中高層單位可享開揚景觀，而開則料以中小型戶為主，包括1房、2房或細3房設計，迎合上車及用家需要。此外，項目位處市區，交通及配套均較方便齊備，料亦少有銷售限制，若以每呎樓面地價約7000元計，地皮估值約29.04億元。

另昨日有報道，長實（1113）與市建局合作發展的黃大仙衙前圍村重建項目，繼政府6月透露已完成換地手續後，最新獲以象徵式1000元地價進行批地，長實方面毋須向市建局支付地價，意味項目土地行政程序已完成，可正式上馬動工，該項目預計可建約750伙，並於2030/31財政年度落成。

長實昨日回覆傳媒時表示，公司與市區重建局訂立了保密條款，除非市建局同意，否則不能就有關事項作出回應。

[香港地產]

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