家庭客7萬租MOUNT PARKER四房戶

最新MOUNT PARKER RESIDENCES中高層C室，實用1353方呎，4房雙套連工人套間隔，可遠眺東九龍海景，上月起以7.5萬元放租，經家庭客議價後以7萬元承租，累減5000元或7%，實用呎租約52元，暫為區內本月最大額租賃個案。業主2014年3223萬元一手買入，租金回報約2.6厘。

內地專才2.8萬租海璇1房戶 呎租74元

利嘉閣首席聯席董事李家成稱，北角海璇5A座中層B室，實用378方呎1房間隔，望海景，並附全屋家俬，近日獲新來港的內地金融專才以2.8萬元承租，實用呎租74元。業主2019年約1657萬元一手購入，至近月以約1000萬元內部轉讓，以業主2019年購入價計，租金回報約2厘。

此外，天水圍嘉湖山莊上月錄得82宗租賃成交，創8年來單月最多租賃紀錄，本月同受租盤減少影響，令租賃宗數下跌。中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月暫錄約17宗租賃，其中翠湖居3座高層F室，實用449方呎兩房間隔，享內園景，以9900元租出，實用呎租22元。業主於2009年121萬元入市，現享約10厘租金回報。

[香港地產]