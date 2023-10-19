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啟德海灣1期最快今上樓書

【明報專訊】新一份《施政報告》下周三出台前，多個全新樓盤部署出擊，嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）合作，樓花期約18個月的啟德跑道區啟德海灣1期，今日將向傳媒開放設於北角的示範單位，料同步上載樓書。項目提供2138伙，是次推出的1期涉1017伙，為今年迄今最大型新盤，市場料待下周三新一份《施政報告》公布後開價。

啟德海灣1期主打1房及兩房戶，佔單位總數逾九成。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明早前預告，是次會採取「明益買家」的銷售策略。

至於另兩個蓄勢待發的市區全新盤，包括永義（1218）九龍窩打老道93號項目，今日公布命名，項目屬舊契，提供約56伙，戶型涵蓋開放式至3房。另英皇（0163）旗下香港仔舊大街住宅項目，提供110伙1房至3房單位的澄天，市場消息指下周亦將開放示範單位。

部分新入伙盤亦開展銷售。星星地產（1560）旗下已屆現樓的元朗雨後，今日起對公眾開放8個現樓單位及住客會所，明日新一輪發售63伙。至於昨日向傳媒開放的4個現樓單位，屬實用294至717方呎開放式至3房間隔。

雨後今開放現樓示範單位會所

綜合市場資訊，本月至今一手成交錄約120宗；新地（0016）旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，招標售出Lily Avenue 8號屋，實用2699方呎3房雙套設計，附721方呎花園，成交價5880萬元，實呎2.17萬元，買家採720日成交期；項目本月至今累售4幢洋房，吸金約2.37億元。

同系大埔白石角University Hill第2B期，亦透過招標售出優景閣第1座地下B2室，實用383方呎兩房間隔，連206方呎花園，成交價709.55萬元、實呎1.85萬元，買家可獲贈部分家具。

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