上源連約1房310萬沽 實呎8311元 同區半新盤二手新低 4年實蝕近五成

上述單位為上源3A座中高層E室，實用373方呎，1房間隔，據區內代理表示，單位去年7月起於市場上放售，當時叫價約550萬元，但據資料顯示，單位本月初以310萬元售出，即累減約240萬元或約44%，實呎8311元，無論成交價及呎價均為同區半新盤二手新低。事實上，同區帝御．金灣一個實用366方呎的3座中層12室1房戶，今年8月以475萬元售出，實呎近1.3萬元，今次上源成交單位，明顯大幅低於區內同類物業。

另資料顯示，今次勁蝕沽貨之原業主，2019年中以約545萬元一手購入，帳面蝕約235萬元，連同購入時之釐印費及今次沽出之代理佣金，料實蝕約254萬元或近47%，為屋苑歷年最大蝕幅成交。據悉，今次物業連租約出售，月租約9800元，新買家享3.8厘租金回報。

麗翠苑移民盤未補價沽 4年賺四成

另外，綠置居長沙灣麗翠苑剛錄本月首宗二手成交，見屋苑二手成交價及呎價新低。中原分行高級分行經理任展雄表示，新錄2座高層05室，實用187方呎，屬開放式戶，原業主因移民套現，以166萬元未補價沽出，實呎8877元。原業主於2019年9月118.3萬元向房委會未補價買入，持貨約4年，帳面獲利約47.7萬元或40%。

凱滙1房836萬沽 實蝕近兩成

二手市場持續錄得蝕讓個案，觀塘半新盤凱滙有1房戶業主損手離場；美聯區域聯席董事陳春輝表示，2座高層D室，實用460方呎1房間隔、望山景，成交價836萬元，實呎18,174元，買家為首置客。原業主2019年1月以965.4萬元一手購入，持貨逾4年半，帳面已蝕129.4萬元或13%，若連使費料實蝕逾174萬元或18%。

另外，荔枝角美孚新邨本月至今暫錄13宗成交，超過上月同期10宗，平均實呎10,577元。香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，屋苑剛錄銀主盤成交，位於2期吉利徑1號低層A室，實用630方呎，兩房間隔，望內園景，銀主初以570萬元放售，累減5萬元或0.9%，終以565萬元成交，實呎8968元，做價低市價超過一成。不過原業主早於2012年2月以420萬元買入，約11年間單位仍帳面升值145萬元或35%。

明報記者