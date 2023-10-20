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啟德海灣最快下周開價 首批涉204伙

【明報專訊】多個新盤勢在新《施政報告》出台前後應市，有機會觸發新一輪新盤戰。其中，啟德跑道區全新盤、提供1017伙的啟德海灣第1期開售在即，昨已上載樓書；牽頭發展商嘉華（0173）營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，項目將於下周開價，但不一定要等到下周三《施政報告》公布後才開價，首批將涉約兩成單位（即約204伙），並認為現時樓價已見底，將以「驚喜價」應市。（有關樓盤示範單位介紹見B6版）

樓書資料顯示，1期分為3座，單位實用介乎288至771方呎，戶型涵蓋1房至3房，其中2房戶佔全盤約55%，1房戶佔約38%，3房及特色單位佔約7%。項目昨亦開放3個示範單位予傳媒參觀，其中以第2B座18樓E室為藍本設一對連裝修及交樓標準示位，原則屬兩房連儲物室位戶，實用553方呎；及以第2B座18樓G室設有一交樓標準示位，實用432方呎2房戶，採開放式廚房設計，屬2房入場戶型。

溫偉明稱，《施政報告》即使只公布部分減辣，個人覺得仍會「收貨」，因證明政府有正視市場動態，並認為雙倍印花稅DSD、買家印花稅BSD最應減除，其中雙倍印花稅令市場收租投資者減少，導致租盤量下跌，租金飈升。

譽林最快本月開價

另外，永義（1218）位於何文田窩打老道住宅項目，昨公布命名譽林，最快本月開價，短期上載樓書及開放示範單位。永義國際主席兼首席行政總裁官可欣表示，項目已獲批滿意紙，並以現樓開售，定價參考同區及同系九龍塘延文禮士道雋睿，有機會針對專才提供付款辦法；至於雋睿累已售41伙、套現6.9億元，平均呎價3.23萬元，600方呎以下單位已沽清。

永義國際投資經理甘明晉補充，譽林設56伙，屬單幢項目，其中7伙屬開放式戶、實用260方呎；3伙1房戶、實用306方呎；10伙兩房、實用494方呎；26伙3房戶、實用641至754方呎，以及10伙特色戶、實用625至2597方呎。住客會所設於1及2樓，設22個車位。

另英皇國際（0163）副主席楊政龍表示，旗下樓花期約18個月的香港仔新盤澄天，預計下周開放予公眾參觀。澄天設110伙，地契屬999年期，1房戶實用286至325方呎，兩房戶實用400方呎，兩者共佔項目約九成單位。

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