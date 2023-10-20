陳家樂4年前逾半億購傲玟3房 今貶值四成重新沽出

2879萬易手 實呎逾2萬

據悉，陳家樂購入上述單位原計劃作結婚愛巢，當時選用180天付款計劃，惟發展商未能如期交樓，陳氏選擇在2021年8月終止交易，可獲退回訂金及利息賠償，而上述單位早前透過招標再度售出。

緹外周日推4房戶招標

另有發展商推售豪宅新盤餘貨，其中嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹外，最新上載新銷售安排，將在周日（22日）推出第6座5樓A室分層戶招標，實用面積3731方呎，4房4套房連雙工人房間隔，連兩個住宅停車位。據項目成交紀錄冊顯示，緹外自去年推售至今，暫售出3伙，套現逾7.38億元。

萊蒙國際（3688）與俊和合作、已屆現樓的窩打老道128 WATERLOO，昨上載新銷售安排，萊蒙國際副總經理陳偉峰表示，將在下周一推售11伙，戶型涵蓋1房至4房，其中以先到先得推售6伙、另有5伙將以招標形式出售。