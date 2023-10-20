moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳家樂4年前逾半億購傲玟3房 今貶值四成重新沽出

【明報專訊】原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、已屆現樓的何文田傲玟，早前以招標形式重推，其中售出一伙為2座16樓B室，實用面積1425方呎，3房連1套間隔，成交價2878.5萬元，實呎2.02萬元。翻查資料，該單位在2019年11月曾由英皇藝人陳家樂以5045.2萬元購入，實呎3.54萬元，即單位價值4年間大幅貶值43%。

2879萬易手 實呎逾2萬

據悉，陳家樂購入上述單位原計劃作結婚愛巢，當時選用180天付款計劃，惟發展商未能如期交樓，陳氏選擇在2021年8月終止交易，可獲退回訂金及利息賠償，而上述單位早前透過招標再度售出。

緹外周日推4房戶招標

另有發展商推售豪宅新盤餘貨，其中嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹外，最新上載新銷售安排，將在周日（22日）推出第6座5樓A室分層戶招標，實用面積3731方呎，4房4套房連雙工人房間隔，連兩個住宅停車位。據項目成交紀錄冊顯示，緹外自去年推售至今，暫售出3伙，套現逾7.38億元。

萊蒙國際（3688）與俊和合作、已屆現樓的窩打老道128 WATERLOO，昨上載新銷售安排，萊蒙國際副總經理陳偉峰表示，將在下周一推售11伙，戶型涵蓋1房至4房，其中以先到先得推售6伙、另有5伙將以招標形式出售。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款