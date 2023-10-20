BODY SHOP重返旺角友誠商業中心地舖

2019年90萬續租至去年8月

資料顯示，上述商舖位於西洋菜南街及奶路臣街大單邊，零售市道暢旺時，一度成為零售商戶搶租目標，THE BODY SHOP早於1992年已進駐上址，當時月租33萬元，最後一次於2019年8月中續租，當時以月租90萬元續租至去年8月。

干德道60號等2.5億放售

另外，永光地產及寶輝國際持有的西半山干德道60號全幢及干德道60B號2樓及車庫，最新於市場上放售，意向價約2.5億元。美聯旺舖營業董事陸澤森表示，物業現有樓面約6977方呎，平均呎價約4.58萬元。他表示，該批物業佔干德道60至60C號地盤逾29%，同地盤由恒地（0012）或相關人士持有約五成業權，合共已超過八成業權。

聯合出版等2.4億購資本中心全層

資料顯示，去年12月由銀主以1.9億元出售的灣仔告士打道151號商廈資本中心23樓全層連3個車位，上月底以逾2.39億元易手，以面積約15,727方呎計，呎價約1.53萬元，登記買家為置順有限公司，公司董事為聯合出版集團的要員曲桂福、詹玲莉等。原業主持貨約10個月，是次轉售帳面獲利約4998萬元或26%。