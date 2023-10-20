moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

BODY SHOP重返旺角友誠商業中心地舖

【明報專訊】由「麻雀館大王」石鑑輝家族持有的旺角友誠商業中心，早前物業翻新後，已隨即進行招租。據悉，曾租用該廈地舖長達30年的THE BODY SHOP，將回歸該廈，繼續租用該廈地下C及D舖，面積1697方呎，預計下月上旬開幕，該店將打造為工作坊概念店。

2019年90萬續租至去年8月

資料顯示，上述商舖位於西洋菜南街及奶路臣街大單邊，零售市道暢旺時，一度成為零售商戶搶租目標，THE BODY SHOP早於1992年已進駐上址，當時月租33萬元，最後一次於2019年8月中續租，當時以月租90萬元續租至去年8月。

干德道60號等2.5億放售

另外，永光地產及寶輝國際持有的西半山干德道60號全幢及干德道60B號2樓及車庫，最新於市場上放售，意向價約2.5億元。美聯旺舖營業董事陸澤森表示，物業現有樓面約6977方呎，平均呎價約4.58萬元。他表示，該批物業佔干德道60至60C號地盤逾29%，同地盤由恒地（0012）或相關人士持有約五成業權，合共已超過八成業權。

聯合出版等2.4億購資本中心全層

資料顯示，去年12月由銀主以1.9億元出售的灣仔告士打道151號商廈資本中心23樓全層連3個車位，上月底以逾2.39億元易手，以面積約15,727方呎計，呎價約1.53萬元，登記買家為置順有限公司，公司董事為聯合出版集團的要員曲桂福、詹玲莉等。原業主持貨約10個月，是次轉售帳面獲利約4998萬元或26%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款