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河畔花園1房360萬沽 重返7年前

【明報專訊】樓價雖持續下調，但仍有不少買家趕於新一份《施政報告》出台前執「筍貨」，而市場亦不乏業主以「時光倒流價」沽貨離場，其中本月暫錄兩宗成交的沙田河畔花園，新錄河景1房戶以360萬元易手，成交價重返7年前屋苑同類水平。

原業主持貨13年仍勁賺逾1倍

沙田及大圍區本月至今暫錄約40宗二手成交，中原分行經理曾展鵬表示，河畔花園B座中層08室，實用242方呎1房間隔，望河景及城市景，附基本裝修，單位早前以450萬元放盤，最終以360萬元易手，實呎約14,876元，累減90萬元或兩成，成交價重返約2016年水平，買家為上車客。不過原業主早在2010年163.8萬元購入，持貨約13年，帳面仍獲利約196.2萬元或1.2倍。

此外，十大指標屋苑之一的沙田第一城本月暫錄約12宗成交，較上月同期錄約8宗增約五成，平均實呎近1.3萬元。中原分區營業經理侯惠良表示，屋苑新錄48座低層D室，實用304方呎兩房戶，以405萬元易手，險守400萬元大關，實呎13,322元。原業主2010年以192萬元購入上址，持貨13年，帳面獲利213萬元或逾1倍。

柏景灣4房1400萬沽 重返5年前

另外，奧運站柏景灣有4房單位成交價重返5年前的個案。中原分行首席分區營業經理黃家全表示，屋苑6座極低層A室，實用737方呎4房1套戶，望內園景及海景，最新以1400萬元易手，實呎18,996元。是次成交與同座低層同類單位2018年成交價相若，反映上述單位重返5年前水平。至於屋苑對上一宗同類型單位於上月錄得，為同屬實用737方呎的8座高層A室，剛以1525萬元易手，實呎20,692元，兩者呎價相差8%。最新易手的單位原業主早在2000年9月429萬元一手購入，帳面勁賺971萬元或逾2.2倍。

北角單幢盤和富豪庭自7月後再錄買賣個案，為屋苑約5年來首宗低於700萬元成交。美聯分行首席高級營業經理盧浩表示，屋苑低層A室，實用面積466方呎兩房戶，以670萬元易手，實呎14,378元，但因原業主早於2011年418萬元購入，故是次轉手仍帳面獲利252萬元或約60%。

[香港地產]

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