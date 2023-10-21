moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

家庭客8.3萬租九肚山峰洋房

【明報專訊】樓市買賣交投下滑，帶動熾熱的租務需求，市場上不少人棄買轉租，其中沙田麗坪路九肚山峰一間單號屋獲家庭客以8.3萬元承租。美聯分行助理區域經理黃國輝表示，上述單號屋實用面積2606方呎，附設509方呎花園及969方呎平台，4房雙套間隔，單位原以月租9萬元放租，期後議價7000元或7.8%，獲家庭客以8.3萬元承租，實用呎租32元。業主2018年約7689.5萬元一手購入，租金回報僅1.3厘。

專才1.36萬租海日灣開放式戶

此外，有專才為工作便利，承租大埔白石角海日灣開放式單位。美聯分行首席高級營業經理周南輝表示，海日灣II 6座中層B室，實用面積243方呎開放式戶，業主上月以1.4萬元放租，獲於屋苑附近工作的專才議價400元或2.9%，以1.36萬元承租，實用呎租約56元。業主去年以約425萬元購入，租金回報近4厘。

荃灣本月暫錄130宗租賃

租賃市場持續暢旺下，荃灣區本月累錄約130宗租賃成交，全月有機會維持由本年1月起，每月均錄逾200宗的租賃紀錄。中原分行副分區營業經理余仲平表示，荃灣荃景花園8座中層A室，實用面積577方呎，3房間隔，新近以1.7萬元租出，實用呎租29.5元。業主剛在今年7月651.8萬元買入單位，收樓不久後便放租，租金回報約3.1厘。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款