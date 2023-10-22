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晉環錄9宗撻訂 成交額涉1.6億

【明報專訊】市場憧憬本周三公布的新一份《施政報告》將有「減辣」措施，惟個別新盤買家對後市不感樂觀，選擇撻訂離場。據一手銷售資訊網資料，由路勁（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，最新錄9宗撻訂個案，成交金額涉近1.6億元。

官永義妻兒先後撻訂 共損失454萬

資料顯示，上述9伙單位在2021年5月時發售，售價介乎1402.5萬元至1846.2萬元，呎價介乎28,799至37,051元，各買家已支付樓價10%，即發展商殺訂近1600萬元，當中包括永義國際（1218）創辦人及大股東官永義太太雷玉珠，她在2021年5月以1402.5萬元、實呎28,799元購入的2B座17樓E室，屬實用487方呎兩房戶，日前撻訂離場。雷氏當時採用建築期付款，已支付樓價10%，料損失約140.25萬元訂金。

翻查資料，官永義兒子官俊廷當時亦以3136萬元、實呎37,333元購入的1A座31樓G室，實用840方呎，屬3房連套房間隔，今年7月底亦撻訂離場，同樣已付樓價10%，損失313.6萬元訂金，換言之，二人合共損失453.85萬元。

逾5000代理參觀啟德海灣示範單位

另一邊廂，有發展商正磨拳擦掌，部署在《施政報告》公布後推售新盤。由嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）合作發展的啟德跑道區全新盤啟德海灣第1期，繼日前開放示範單位予傳媒後，昨日開放示範單位予地產代理參觀，並進行簡介會，為樓盤銷售作預備，據悉，參觀地產代理人數逾5000。

首都兩房650萬沽 14年帳賺393萬

發展商日前已表示，啟德海灣第1期將在本周公布首張價單，或在《施政報告》公布前開價，首批將涉約兩成單位（即約204伙），並指現時樓價已見底，將以「驚喜價」應市。

二手市場方面，市况淡靜，各區交投量驟減。將軍澳日出康城首都第6座一個3房戶，今年5月被揭發改裝單位間隔時，違規拆卸主力牆，引來軒然大波，因結構安全問題，令該座成交陷於冰封。事隔約5個月，終再錄二手成交，最新成交單位為6座中低層右翼C室，實用517方呎，兩房間隔，最新以650萬元易手，實呎12,573元。據悉，新買家為同區租客，因單位屬屋苑中罕有兩房戶，見價格符合預期，故拍板入市。原業主2009年以257萬元購入，持貨14年，帳面獲利393萬元，物業期內升值約1.5倍。

[香港地產]

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