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十大屋苑周末10宗成交 按周升1.5倍

【明報專訊】新一份《施政報告》出台前，二手交投氣氛有所回暖。中原地產統計，十大屋苑剛過去周末錄10宗成交，較上周同期增6宗或1.5倍，連同重陽節3日長假，錄得5個屋苑，共12宗成交，其中沙田第一城及天水圍嘉湖山莊佔最多，分別各錄5宗及3宗成交。

3日長假12宗成交 嘉湖業主議價收窄

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊二手業主收窄議價空間，由較早前最多一成收窄至3%，其中位於美湖居1座低層F室，實用441方呎，兩房間隔，以439萬元沽出，實呎9955元。原業主2020年6月510萬元買入，帳面蝕讓71萬元或14%，若連使費料實蝕96萬元或19%。另美聯分行統計，周末連重陽節3日長假，十大屋苑共錄約12宗成交，若周末兩日計則錄10宗，較對上一個周末約6宗回升約66.7%。

銀湖‧天峰4房2690萬沽 帳賺231萬

二手市場不乏買家執「筍貨」。世紀21區域經理莊瑞生表示，馬鞍山銀湖‧天峰6座高層B室，實用1856方呎4房雙套戶，望海景，以2690萬元連車位成交，實呎14,494元，是次成交呎價比高層同類單位低近兩成。不過，原業主2011年2459萬元一手購入單位連車位，帳面仍獲利231萬元或9%。

柏傲莊3房套 1413萬連約易手

另外，中原分行副區域營業經理劉俊杰表示，大圍站上蓋柏傲莊2B座中層B室，實用663方呎，3房1套間隔，以1413萬元連租約沽出，實呎21,312元。原業主屬投資者或相關人士，持有屋苑3伙，因料《施政報告》或利好樓市，故趁公布前夕放售一伙止賺，其餘持貨則待《施政報告》後再放售，以單位現時月租2.6萬元計，租金回報約2.2厘。原業主2020年10月1292萬元一手買入，持貨3年額印鬆綁後轉手，帳面獲利121萬元或9.4%。

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