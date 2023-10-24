moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

啟德海灣1期獲準買家查詢 最快今開價

【明報專訊】新一份《施政報告》出台前，發展商紛紛為新盤推售鋪路，其中嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）合作發展的啟德跑道區全新盤啟德海灣第1期，最快於明日新《施政報告》公布前夕，即今日開價。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，啟德海灣第1期開售如箭在弦，過去周末接獲不少準買家查詢，為回應市場，項目最快今日公布首張價單。

NOVO LAND 2A期擬兩周內推1座

另外，新地（0016）則計劃於未來兩周，加推屯門兆康NOVO LAND第2A期及同系大埔白石角University Hill餘貨。新地副董事總經理雷霆表示，集團將在未來兩周推出NOVO LAND第2A期1座，並同時加推University Hill餘貨。

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期1座，由1A及1B兩座組成，合共提供410伙，戶型涵蓋1至3房戶，其中包括52伙1房，182伙兩房，156伙3房，另設20伙特色戶，分別望園景、池景，客源料為上車及換樓客，目前NOVO LAND系列累售逾2600伙。

雷霆補充，University Hill未來兩周會上載價單及新銷售安排，項目現時尚餘約200伙餘貨單位。雷又稱，同系與港鐵（0066）合作的天水圍天榮站YOHO WEST則預計下月中推出；至於啟德天璽·天及天璽·海將於今年內推售。雷又認為，樓市「辣招」已不合時宜，冀望政府會作出相關調整。

YOHO WEST料下月中推出

綜合市場消息，本月主要一手成交暫錄約172宗，過去周末連重陽3日長假共錄約21宗；本月暫錄一手成交量較上月同期約240宗，按月下跌近68宗或28%，若本月未有大型新盤開售，本月一手成交量料重返去年11月約227宗低位。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款