樂風周佩賢：拒建納米樓 最快下月推洗衣街盤

現持8項目 總投資近百億

周表示，集團目前持有8個物業，預計數年內推售，包括4個住宅及4個工商項目，總樓面涉及約55.24萬方呎，若以購入時之收購成本，連同發展成本計，總投資額涉及近100億元，而該批物業主要集中在油尖旺一帶。

其中作為集團頭炮住宅項目，即洗衣街181至183號，總樓面約2.97萬方呎，項目將提供約50多個單位，主要提供一至兩房戶型，另設特色戶。周強調，集團不會興建納米樓，而在開則時，亦不會單純計算面積大小，會考慮家具的擺放。該盤屬短期樓花，預計明年中交樓，示範單位及樓書已籌備至最後階段，但集團不會急於政府公布減辣後隨即推出，較大機會在11至12月推盤。

周續稱，項目鄰近大型商場，且享優質校網，低層戶可望伊利沙伯中學球場景，中層可望拔萃男書院及加多利山一帶，高層則可享獅子山景，而由於先天條件不同，定價較難參考同區物業，但會按市况及項目質素釐定適合價錢。

樂風集團明年亦擬推兩個住宅盤，當中太子基隆街1至15號，涉約6.75萬方呎樓面，預計提供約110至120伙，並設1至3房間隔，屬集團最大規模住宅項目；至於鄰近南昌一號的深水埗界限街2C至2D號，則涉約2.52萬方呎樓面，提供約60多伙，戶型包含開放式及一房。周氏又稱，集團仍物色收購機會，目標於明年上半年再收購兩至3個項目，包括兩個住宅及一個商業項目，總投資額介乎20億至30億元。

指若減辣 樓市享半年蜜月期

對於新一份《施政報告》，周稱業界期望可「撤多啲」同「減多啲」 ，因本港樓市如持續下滑，對整個經濟均有大風險，她個人期望政府可以延後外來專才買家印花稅，甚至撤銷該稅項以鼓勵外資入市，並減少雙倍印花稅比例，如政府減辣，料樓市可享半年蜜月期，但中長線仍要視乎外在因素而定。

明報記者 林尚民

（發展商專訪）