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健威交投淡 兩房呎價不足1.3萬

【明報專訊】新一份《施政報告》即將登場，市場觀望港府會否就樓市辣招減辣之際，不少屋苑近期成交量驟降；北角老牌屋苑健威花園10月截至17日，仍未錄任何二手買賣成交，而9月雖錄得約3宗，但依然是以低價成交為主，平均成交呎價再跌穿1.4萬元關口。

明報記者 歐陽慧恩

美聯高級營業經理謝國安表示，健威花園9月錄得的其中一宗成交，為F座中層05室，實用446方呎兩房單位，望樓景為主，以570萬元易手，實呎12780元；不過，原業主2011年以360萬元購入，持貨12年帳面賺210萬元或58%。

謝續稱，北角區近月樓價調整幅度明顯，部分屋苑成交價甚至重返2017年水平，展望施政報告公布後，市場成交量及樓價將回復平穩。

君臨天下4房9580萬易手 呎售5.7萬

不過，二手市場不乏矚目成交，美聯高級區域營業董事彭文浩稱，九龍站君臨天下第1座極高層B室，實用1667方呎原則4房雙套間隔，享維港海景，屬較優質放盤，原業主以1.1億元放盤，獲用家以9580萬元連雙車位承接，實呎57469元，即減1420萬元或13%；原業主2007年斥4700萬元連雙車位一手購入，帳面獲利4880萬元或逾1倍。

柏傲莊3房3年升值逾一成

新界方面，港鐵大圍站上蓋柏傲莊錄得首宗二手成交；美聯助理聯席董事羅航星稱，柏傲莊第3A座中層B室，實用663方呎3房1套間隔、望山景，原業主以1480萬元放售，減價80萬元或逾5%，以1400萬元易手，實呎21116元；原業主2020年10月1236.4萬元一手購入，3年額印SSD期已鬆綁，帳面賺163.6萬元或13%。中原資深區域營業經理賴思沛表示，大埔白石角天賦海灣第7座高層C室，實用1116方呎4房1套間隔，以1200萬元易手，實呎10753元；原業主2012年以1407萬元一手購入，持貨約11年，帳面蝕約207萬元，連使費料實蝕約270萬元或19%。

天賦海灣4房業主料損手兩成

另中原資深區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山居屋錦英苑E座低層2室，實用554方呎3房間隔，以自由市場價365萬元（單位已補地價）易手，實呎6588元，為屋苑3年來成交實呎首跌穿7000元關口；原業主2015年以自由市場價420萬元購入，持貨8年帳面蝕55萬元，連使費料實蝕約70萬元或17%

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