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啟德海灣首批208伙 折實均呎1.98萬 同區6年半最低 嘉華望貨如輪轉

【明報專訊】股市波動，但市場憧憬今日特首發表的新《施政報告》有機會減辣或撤辣，嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）合作，樓花期長約18個月的啟德跑道區全新盤啟德海灣1期，首推208伙，以建築期最高20%直減折扣加3%回贈計，整批折實均呎19,798元，是繼啟德內陸地段建灝旗下天寰，於2017年5月以折實均呎1.78萬元推售後，約6年半來，區內新盤最平首推折實均呎。

明報記者 管龍欣

啟德海灣1期提供1017伙，為今年迄今最大規模市區全新盤；可留意是，啟德海灣1期提供的建築期付款，最高直減折扣20%、如買家於180日內完成上會可獲3%回贈；而即供付款最高直減折扣為22%（惟不設回贈），買家如採建築期付款加獲回贈方法入市，樓價相對更廉宜。

是次首推208伙，實用306至586方呎，包括53伙1房戶、150伙兩房戶、5伙3房戶，價單售價740.9萬至1832萬元，價單呎價2.31萬元至3.12萬元；若扣除建築期最高折扣20%，再加提前付清樓價現金回贈3%，折實價約575萬至1422萬元，折實實呎1.79萬元至2.42萬元，整批折實均呎19,798元。

建期付款最高折扣20%加3%回贈

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，啟德海灣1期首批以「明益買家價」登場，期望達至貨如輪轉，今日對外開放示範單位。他強調，集團按照市場可承受水平推盤，首批價錢與市價存一定折讓。

事實上，啟德海灣1期首推折實均呎，屬2017年天寰推售以來最低。若與跑道區同區去年9月開售、會德豐牽頭的MIAMI QUAY I，首批折實均呎22,452元相比，低約12%。同時，是次開價均呎水平，與啟德內陸區嘉峯匯、嘉匯現二手成交實呎相若。

折實價600萬以下單位20伙 屬1房

可留意是，啟德海灣1期首批折實價低於600萬元單位，約涉20伙，全屬1房戶型；入場單位為第2B座1樓F室，實用307方呎1房開放式廚房戶，折實價約575萬元，折實實呎1.87萬元。

會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，受息口等因素影響，目前樓市觀望氣氛濃，相信新《施政報告》出台後，若政府推出減辣措施，配合息口因素漸退，第四季樓市交投有望回升。

University Hill折實均呎1.6萬推65伙

另外，奉行「月月有樓賣」的新地（0016），突擊加推大埔白石角University Hill第2A期新一批65伙，涵蓋開放式至3房戶，維持最高折扣15%，整批折實均呎16,127元，新地表示屬原價加推，單位折實價320.8萬至1104.89萬元，折實實呎1.37萬至1.82萬元；入場單位為漾景閣第1座2樓A2室，實用217方呎開放式戶，折實價320.8萬元，折實實呎1.47萬元。

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