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澄天最快今開價 首批料涉50伙

【明報專訊】新《施政報告》今日出台之際，多個新盤蓄勢待發；英皇國際（0163）旗下香港仔約18個月樓花澄天，昨日起對外開放設於灣仔的兩個示範單位。英皇副主席楊政龍預告，項目有機會於周三（今天）《施政報告》發布後開價，期望趕及本月底發售。對另一大型新盤啟德海灣開售在即，楊表示不擔心競爭。

澄天提供110伙，首推料涉50伙；至於兩個交樓標準示範單位，其中1房示範位以18樓B室為藍本，實用287方呎，浴室設於房內、屬套廁格局；另一以18樓D室為藍本的示範單位，屬實用400方呎兩房戶，兩個示範單位均附設蒸爐、雪櫃、電磁爐以及洗衣機等家電，露台亦採「三合一」設計，共38方呎。

即日對外開放兩示範單位

綜合市場資訊，本月整體新盤成交暫累錄約175宗，其中華懋何文田站瑜一系列的瑜一‧天海，透過招標售出特色戶，為第2A座G樓Maison E室、3房間隔，實用940方呎連375呎平台，成交價2880萬元，實呎3.06萬元。華懋表示，整個瑜一系列今年初開售至今累沽約432伙，套現74億元。

本月一手成交累錄175宗

部分新盤亦提供新優惠。星星地產（1560）旗下元朗雨後已屆現樓，現經美聯購入一手單位的首3名買家，各可獲總值6萬元「入伙傢俬禮券」；建灝九龍城聯合道翻新項目文曜，首5名經香港置業入市買家，可獲贈1.76萬元家俬禮券。

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