市建局啟德道項目收31份意向書

以本地發展商參與為主

上述項目共收到31份意向書，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、華懋、資策（0497）、鷹君（0041）、中海外（0688）、英皇國際（0163）、富豪酒店（0078）等。英皇物業經理蔡宏基表示，市區地皮一直有剛性需求，今日公布的《施政報告》，相信短期會對樓市有一定刺激。

市建局：屬九龍城與啟德重要節點

項目佔地約57,124方呎，可建樓面約51.4萬方呎，預計可提供約810個住宅單位，市建局亦會在項目，撥出約8611方呎樓面作幼兒中心。

局方指出，項目是將九龍城舊區與啟德發展區連接的重要節點，亦會重新規劃及重整道路網，將興建一個面積逾1.07萬方呎的分層地下廣場，亦會興建地庫停車場，提供約300個公眾停車位。

綜合各大測量師行，項目估值約26億至41.1億元，折合每方呎樓面價約5060至8000元。不過，美聯測量師行董事林子彬將估值由38.89億元，調低至33.42億元，即每方呎樓面價由7500餘元減至6500餘元，減幅逾13%，理由是項目有不少要求，影響到發展成本、時間及風險，估計會反映在日後的入標價上。