moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

市建局啟德道項目收31份意向書

【明報專訊】正部署推出兩幅市區地皮的市建局，其中九龍城啟德道/沙浦道項目，昨日截收意向書，項目共收到31份意向書。綜合各大測量師行，項目估值約26億至41.1億元，每方呎樓面地價約5060至8000元。

以本地發展商參與為主

上述項目共收到31份意向書，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、華懋、資策（0497）、鷹君（0041）、中海外（0688）、英皇國際（0163）、富豪酒店（0078）等。英皇物業經理蔡宏基表示，市區地皮一直有剛性需求，今日公布的《施政報告》，相信短期會對樓市有一定刺激。

市建局：屬九龍城與啟德重要節點

項目佔地約57,124方呎，可建樓面約51.4萬方呎，預計可提供約810個住宅單位，市建局亦會在項目，撥出約8611方呎樓面作幼兒中心。

局方指出，項目是將九龍城舊區與啟德發展區連接的重要節點，亦會重新規劃及重整道路網，將興建一個面積逾1.07萬方呎的分層地下廣場，亦會興建地庫停車場，提供約300個公眾停車位。

綜合各大測量師行，項目估值約26億至41.1億元，折合每方呎樓面價約5060至8000元。不過，美聯測量師行董事林子彬將估值由38.89億元，調低至33.42億元，即每方呎樓面價由7500餘元減至6500餘元，減幅逾13%，理由是項目有不少要求，影響到發展成本、時間及風險，估計會反映在日後的入標價上。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款