減辣後一手錄19成交 維港滙3宗涉逾億 啟德海灣今開示位予公眾 澄天最快今開價

【明報專訊】新一份《施政報告》推出一系列減辣措施，為疲弱的新盤市場帶來輕微提振。綜合市場資訊，本月首24日整體一手成交約175宗，即平均每日僅約7宗成交，惟昨日市場連錄至少19宗成交，意味比《施政報告》出台前增逾一倍；其中西南九龍長沙灣維港滙系列連沽3伙，吸金逾1.1億元。同時，啟德跑道區大型新盤啟德海灣1期，今日對外開放示範單位；而香港仔新盤澄天今日公布開價，標誌兩盤銷售步伐進入直路。