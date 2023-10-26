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減辣後回流港人718萬購珀麗灣

【明報專訊】二手樓市在《施政報告》前觀望氣氛濃厚，自昨日《施政報告》公布減辣後即錄多宗成交。中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣28座中層E室，實用678方呎，3房1套間隔，在《施政報告》後即獲回流港人以718萬元承接，實呎10,590元。原業主2017年6月730.8萬元買入，帳面蝕12.8萬元或1.8%，連使費料實蝕約50萬元或7%。

準新人450萬購花都廣場兩房

此外，十大屋苑之一的荔枝角老牌屋苑美孚新邨，減辣後亦錄成交。美聯區域聯席董事邱漢榮表示，美孚新邨4期百老匯街119號中層C室，實用701方呎，3房間隔，於《施政報告》公布後以663萬元易手，實呎9458元，屬市價水平。

邱續稱，買家在區內睇樓逾一周，見減辣即入市；至於原業主2012年526萬元購入，持貨約11年，帳面賺137萬元或26%。

美聯聯席區域經理葉容生表示，粉嶺花都廣場3座高層A室，實用392方呎，兩房間隔，減辣後獲睇樓多時的準新人，以450萬元承接，實呎11,480元。原業主2012年215萬元買入，帳面獲利約235萬元或近1.1倍。

憧憬寬按保證期 龍門居3房反價30萬

另外，《施政報告》將居屋第二市場按揭貸款保證期延至50年，市場即有持有高樓齡居屋單位的業主反價。祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門龍門居樓齡已屆25年，原本不能承做九成樓按及25年按揭，《施政報告》宣讀後，位於14座低層J室，實用592方呎，3房間隔，原以500萬元放盤，現加價30萬元或約6%，以530萬元放售，每呎叫價8953元。另外，代理指天水圍居屋天盛苑B座一個高層單位，早前約340萬元放盤，最新反價10萬元或3%，以350萬元放售。

君譽峰業主看淡後市 減價百萬放盤

不過，部分業主認為減辣程度未能救市，續蝕讓放售物業，其中入伙僅3年的北角君譽峰，有中層258方呎1房戶，原以680萬元放盤，《施政報告》後減至580萬元，減100萬元或15%。若以此價成交，料將成屋苑最低二手成交價，加上同類單位一手購入價均高於600萬元，料成交後亦將成蝕讓個案。此外，樓齡近50年的北角半山寶馬臺，一個中層718方呎3房1套連工人房單位，僅以930萬元放盤；同類高層單位今年2月以1208萬元成交，扣除樓層因素後，叫價仍低於市價。

[2023年施政報告]

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