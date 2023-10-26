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恒地中環新海濱地王 批圖則涉175萬呎

【明報專訊】恒地（0012）2021年以508億元投得的中環民耀街新海濱3號商業地王，未來將成本港地標物業，項目今年8月獲屋宇署批出建築圖則，總樓面約174.7萬方呎，項目由一幢4層高（在4層地庫之上）、1幢6層高（在4層基座及6層地庫之上）之商業物業，以及一幢6層高（在3層基座及6層地庫之上）的商業/「政府、機構及社區」物業組成。

葵涌貨櫃碼地皮 獲批建貨倉等涉496萬呎

屋宇署公布，該署8月份共批出22份圖則，包括9項住宅及商住發展、5項商業發展等，除中環地王項目外，由現代貨箱碼頭持有的葵涌貨櫃碼頭一幅地皮，則獲批建一幢12層高貨倉及1座1層高的保安室，涉及約496萬方呎樓面。

長實市建局土瓜灣項目A地盤批圖則

住宅方面，長實（1113）去年以近60億元投得的市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目，其中A地盤部分，於8月份獲批圖則，由兩座27層高（在3層基座及1層地庫之上）商住及「政府、機構及社區」物業，涉及約28.54萬方呎樓面，當中住宅部分涉23.78萬方呎，非住宅涉約4.76萬方呎。

另據屋宇署數據，8月份全港未有任何私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今次為有紀錄以來第9次錄得「零動工」的月份，而對上一次為今年1月份。同期共有3個項目落成，涉及97個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較7月份128伙再減少24%，而今年首8個月共有33個項目，涉及7781伙私宅落成，佔差估署全年預測量約39%，並較去年同期13,925伙減少約44%，為近4年同期最少。

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