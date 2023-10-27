兩年前買入新盤戶 減辣後可鬆綁放售 8新盤料累沽逾3900伙 業界料增二手盤源兩成

明報記者 歐陽慧恩 林可為

稅局網頁列出額外印花稅例子，以前日（2023年10月25日）為劃線日，如業主於2021年10月初購入單位，舊有政策業主需持貨至2024年10月、即足夠3年才能放售單位，但現時減辣後，在前日或之後售出，已不需繳付SSD。消息一出，部分半新盤已錄零星額印鬆綁後放盤個案，其中，近年新供應重鎮之一的將軍澳區，有區內代理指出，市場昨已有業主買入單位僅兩年多後放售，涉及約10伙。

LP10增5伙提早鬆綁放售

其中2021年初開售的日出康城LP10，原至明年初才鬆綁，但昨單日已有約5個新放售盤，其中一個高層555方呎、大兩房單位，今年初以1.7萬元租出後，業主一直打算等待至明年才出售物業，但得知SSD年期獲縮減後，昨即以995萬元連租約放售。該單位同一幢的一個中層555方呎大兩房戶，亦於昨同時以885萬元放售。代理指出，預計同在2021年開售的同區其他樓盤，如海茵莊園、SEA TO SKY等，未來料有更多二手放盤。另外，沙田名日．九肚山新近有業主放盤，代理指出，屋苑一個中層484方呎單位，兩房間隔，原本下月才鬆綁，業主昨日亦以808萬元放售單位。

星凱海茵累沽1760伙佔最多

此外，值得留意，本報統計，2021年第四季共有8個新盤開售，包括將軍澳海茵莊園、火炭星凱·堤岸及元朗YOHO Hub B期等，共涉5777伙，至今已累售逾3900伙，相信這批單位亦將陸續額印鬆綁。若以樓盤計，中洲旗下已屆現樓的火炭星凱·堤岸，自2021年第四季開售以來已累沽900伙，佔項目單位總數1335伙近七成；而九建（0034）旗下同樣已屆現樓的將軍澳海茵莊園，則累售約860伙，佔項目單位總數1556伙五成半。單計兩盤至今已累沽1760伙，隨着兩年額印鬆綁期解封，不排除陸續有單位於二手市場放售。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮料條例修訂後，二手放盤量將上升約兩成，但樓價走向仍視乎息口走勢。不過，中大經濟學系副教授莊太量則認為，減辣後縮減額印年期，料對後市走勢影響不大。

（2023年施政報告）

[香港地產]