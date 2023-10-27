16銀主盤拍賣 零成交收場

【明報專訊】昨舉行的盈置地產物業拍賣，為新一份《施政報告》公布減辣後首個較大型物業拍賣會，原定拍賣20個銀主盤，其中4個開拍前收回，其餘16個拍賣物業均因未到底價或無人承接而遭收回，其中油麻地御金‧國峯6座中層B室，實用400方呎，開價595萬元，物業去年曾以726萬元售出，其後被取消交易，銀主一度以762萬元放售，現開價較放售價低22％，雖獲兩組買家競投，但僅及三口價至615萬元，終因未達底價而被收回。盈置地產商務總監黃海霆表示，部分買家需時觀察減辣對市場的影響，入市態度較審慎。