16銀主盤拍賣 零成交收場

【明報專訊】昨舉行的盈置地產物業拍賣，為新一份《施政報告》公布減辣後首個較大型物業拍賣會，原定拍賣20個銀主盤，其中4個開拍前收回，其餘16個拍賣物業均因未到底價或無人承接而遭收回，其中油麻地御金‧國峯6座中層B室，實用400方呎，開價595萬元，物業去年曾以726萬元售出，其後被取消交易，銀主一度以762萬元放售，現開價較放售價低22％，雖獲兩組買家競投，但僅及三口價至615萬元，終因未達底價而被收回。盈置地產商務總監黃海霆表示，部分買家需時觀察減辣對市場的影響，入市態度較審慎。
部分屋苑則在減辣後交投回升，美聯首席高級營業經理蔡玉峰表示，《施政報告》後康怡花園連錄3宗買賣，本月至今屋苑累錄6宗。其中，位於N座高層10室，實用466方呎，兩房間隔，以655萬元成交，實呎14,056元，低市價約5%。原業主1986年49.5萬元一手連車位買入，持貨約37年，帳面獲利605.5萬元或12倍。
另外，美聯分行市務經理（銷售）陳偉健表示，葵涌賢麗苑B座中層3室，實用469方呎兩房間隔，8月份以595萬元放售，減辣後以520萬元已補價易手，實呎約11,087元，累減75萬元或13%。原業主2020年10月610萬元已補價買入，3年額印剛鬆綁，帳面蝕90萬元或15%，若連使費料實蝕逾120萬元或20%。