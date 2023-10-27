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澄天折實均呎1.7萬 重返8年前同區價

【明報專訊】新一份《施政報告》公布減辣後首個新盤開價，為英皇國際（0163）旗下樓花期長18個月的香港仔澄天，昨日公布首批55伙價單，整批折實均呎17,086元，折實價440萬元起，首批折實均呎不但低過同區8年前登峰·南岸1.77萬元，更為近年港島折實入場1房戶最平新盤，項目昨日起開始收票及開放示範單位。

1房折實440萬入場 昨起收票

英皇國際副主席楊政龍表示，澄天定價參考同區二手市場，他形容定價為「車位價」，之後會觀察市場反應及購買力，再考慮加價加推與否。擁999年地契的澄天與同區二手呎價相若，例如2008年入伙的泛海（0129）南灣御園均呎約1.66萬元；入場折實價方面，區內登峰·南岸與南津·迎岸當年入場價為355.6萬及352萬元，但全屬開放式戶，相信以1房而言，澄天為同區近年最平新盤。至於莊士中國（0298）鴨脷洲弦岸（鄰近港鐵利東站），今年6月曾以貴絕香港仔價折實均呎近2.7萬元推出，惟後來煞停賣樓，事隔數月澄天以平近1萬元的折實均呎推售，反映發展商定價趨保守。

首批55伙 14伙低於500萬

澄天首批55伙，戶型涵蓋1房及兩房戶，實用面積介乎286至400方呎，包括28伙1房及27伙兩房，提供5種付款辦法，價單定價463萬至785萬元，若扣除最高折扣專才即供5%，折實價440萬至746萬元不等，折實實呎15,390至19,434元，其中14伙1房戶更低於500萬元，專才即供計劃不設門檻；入場單位6樓E室，折實價440.14萬元，折實呎價15,390元。

澄天前身分別為5幢舊樓，英皇或有關人士分兩階段併購。資料顯示，集團首階段經由確豐有限公司（ALL HARVEST CORPORATION LIMITED），於2019年3月以4.28億元購入香港仔舊大街74至80號的4幢舊樓，全數25伙業權，收購價由478.8萬至965.3萬元，地舖山窿謝記魚蛋以8000萬元收購；次階段2021年7月再經上述公司1.1億元購入香港仔舊大街72號全幢，並與上述4幢舊樓合併發展，合計可建總樓面面積約50,300方呎，每呎樓面地價約1.07萬元。

[香港地產]

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