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啟德海灣1期今日起收票

【明報專訊】新一份《施政報告》出台翌日，新盤市場昨日錄約33宗成交，其中以市建局劈價7%至13%重推28伙、以實呎1.5萬元起作招徠的啟德煥然壹居，共售22伙表現最佳。

至於市場焦點盤、嘉華（0173）牽頭的啟德跑道區啟德海灣1期，日前以建築期最高折扣20%、另現金回贈3%計，折實均呎19,798元首推208伙後，示範單位即日起對公眾開放，今日起收票。

嘉華營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指出，啟德海灣1期自開價後，市場反應正面，日內上載銷售安排。事實上，新盤市况再趨活躍，部署下月推售天水圍全新盤YOHO WEST的新地（0016），先推售大埔白石角University Hill第2A期餘貨作熱身，下周二新一輪賣129伙。

減辣後翌日一手33宗成交

另同系馬鞍山雲海別墅連沽兩幢洋房，其中Camellia Avenue 7號屋，實用2678方呎連687方呎花園等，3房設計，成交價5385.5萬元，實呎2.01萬元；另Lily Avenue 6號屋，實用2699方呎連695方呎花園，同屬3房設計，成交價5865.84萬元，實呎2.17萬元。換言之，項目單日吸金逾1.12億元。

華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一·天海，售出特色戶，為第2A座G樓Maison D室，實用889方呎3房間隔另連平台，成交價3111.5萬元，實呎3.5萬元，據悉買家為內地客，減辣措施出台後，料可節省逾400萬稅款而決定入市。

[香港地產]

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