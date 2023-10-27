moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

會德豐2.54億統一西營盤舊樓業權

【明報專訊】會德豐近年積極增加土儲，昨日再透過強拍統一港島區舊樓業權。項目位於西營盤朝光街21至24號、荔安里3及5號，早前已收集逾80%業權，尚欠7個住宅單位未收購，當中有4個住宅單位由九建（0034）太子爺柯沛鈞持有。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀昨在無對手下，以底價2.54億元統一業權。

傅老榕家族等

放售舊山頂道12伙

資料顯示，項目地盤面積2977方呎，現為1幢7層高商住物業，地下為商舖，樓上為住宅，1971年落成，即現時樓齡約52年。若地盤單獨重建，可建樓面約24,725方呎，以底價計，每方呎樓面地價約1.03萬元。會德豐表示，是次為集團繼跑馬地雲地利道15號及中環士丹頓街47至57號後，再次透過強拍投得港島住宅地，集團將續以不同方式增加土儲以發展優質項目。

另繼早前山頂盧吉道25號及26A、B號屋地放售後，港島傳統豪宅區再有物業放售。由傅老榕家族後人或相關人士持有的中半山舊山頂道5號翠峰園E及F座共12個住宅單位，現委託第一太平戴維斯獨家代理銷售，將以招標形式出售，12伙總面積2.82萬方呎，以現狀部分連租約出售，連同12個車位出售，估價約6億元，呎價約2.1萬元，下月28日截標。

此外，何東家族後人上水古洞金坑路兩幅地皮，向城規會申請發展私人住宅及安老院舍，將於今日審理，據規劃署文件顯示，該署原則上不反對上述申請，料今日可獲城規會通過。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款