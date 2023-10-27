會德豐2.54億統一西營盤舊樓業權

傅老榕家族等

放售舊山頂道12伙

資料顯示，項目地盤面積2977方呎，現為1幢7層高商住物業，地下為商舖，樓上為住宅，1971年落成，即現時樓齡約52年。若地盤單獨重建，可建樓面約24,725方呎，以底價計，每方呎樓面地價約1.03萬元。會德豐表示，是次為集團繼跑馬地雲地利道15號及中環士丹頓街47至57號後，再次透過強拍投得港島住宅地，集團將續以不同方式增加土儲以發展優質項目。

另繼早前山頂盧吉道25號及26A、B號屋地放售後，港島傳統豪宅區再有物業放售。由傅老榕家族後人或相關人士持有的中半山舊山頂道5號翠峰園E及F座共12個住宅單位，現委託第一太平戴維斯獨家代理銷售，將以招標形式出售，12伙總面積2.82萬方呎，以現狀部分連租約出售，連同12個車位出售，估價約6億元，呎價約2.1萬元，下月28日截標。

此外，何東家族後人上水古洞金坑路兩幅地皮，向城規會申請發展私人住宅及安老院舍，將於今日審理，據規劃署文件顯示，該署原則上不反對上述申請，料今日可獲城規會通過。

[香港地產]