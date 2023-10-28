啟德海灣首日收400票 超額近倍 減辣後首個收飛大型新盤 料短期加推

明報記者 林可為

單位總數1017伙的啟德海灣1期，為今年迄今最大規模市區新盤；項目是次提供的建築期付款，最高折扣20%，如買家180日內完成上會可獲3%回贈；即供付款最高折扣為22%（不設回贈），即買家如採建築期付款連獲回贈方法入市，樓價相對更廉宜。至於首推208伙，若以上述建築期最高折扣20%加提前付清樓價回贈3%計，1房折實入場價約575萬元起，整批單位折實均呎1.97萬元。嘉華營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明稱，項目開價以來查詢者眾多，將適時加推單位。

澄天兩日暫收80票錄超購

另一全新盤、以折實均呎1.7萬元首推55伙的香港仔澄天，英皇國際副主席楊政龍指出，集團已上載銷售安排，將於下周二（31日）推出5樓A、D及E室特色戶招標，項目設於灣仔的示範單位，過去3日錄逾1000人次參觀，預計周末可錄逾2000人次。市場消息指，澄天兩天收約80票，意味首批單位獲輕微超額認購。至於「月月有樓賣」的新地（0016），除下周二新一輪開售大埔白石角University Hill第2A期129伙外，同系屯門兆康NOVO LAND第2A期，下周擬開放全新示範單位及公布全新價單。

NOVO LAND 2A擬下周開價涉93伙

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第1A、1B期已入伙，第2A期亦重啟大型銷售，最快下周公布全新價單，涉最少93伙，主打1房和兩房戶；陳表示，第2A期預計關鍵日期為明年5月，屬短期樓花，對買家具吸引力。中洲旗下已屆現樓的火炭星凱．堤岸推新優惠，其中育兒津貼優惠，如買家於購入單位起1年內，家庭成員有未滿3歲人士或新增初生成員，享1萬元額外折扣。

綜合市場資訊，本月至今整體一手成交累錄約240宗，其中鼎珮長沙灣現樓睿峰，新錄特色戶成交，為東翼5樓A室，實用面積601方呎3房間隔連平台，成交價2397.4萬元，實呎3.98萬元，創項目新高。遠展（0035）沙田大埔公路沙田嶺段畢架·金峰，透過招標連車位以2253.2萬元售出第1座8樓D室，實用面積1033方呎3房連多用途房間隔，實呎2.18萬元。

■有片睇

如欲觀看更多啟德海灣I期示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com