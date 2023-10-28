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東涌東填海區住宅地收4標書

【明報專訊】新一份《施政報告》公布減辣後，首幅截標的住宅官地東涌第106B區，位於東涌東填海區，屬全新發展區域，可建樓面約40萬方呎，惟發展商投地意欲仍低，地政總署僅收到4份標書，以港資發展商為主，分別獨資入標的包括新地（0016）、恒地（0012）、嘉華（0173），另信置（0083）伙招商局置地（0978）競投。

可建40萬呎樓面 料提供415伙

美聯測量師行董事林子彬表示，截標地皮雖然坐擁海景，但位處開發中地段，屬「開荒」項目，未來區內亦有不少供應，加上地皮距離鐵路站有一段距離，入標反應一般，以大型發展商為主，相信出價亦會傾向保守。

林續稱，另外市場亦關注項目日後的排污基建配套，或有機會影響項目的單位數目及設計彈性，料相關的考慮將會在出價上反映。

林氏又提到，《施政報告》推出樓市減辣措施，對樓市及置業人士起利好作用，不過，由於未來土地供應量會增加，令發展商買地時會有不少選擇，加上部分發展商亦有不少一手貨尾待售，此將影響對這類「開荒」地皮的競投意欲及出價。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，地皮位於東涌東新區，享有優質海景，故獨資競投，並指出價已反映周邊基建及配套。被問及《施政報告》對樓市減辣，出價會否較進取，她指，措施能為樓市帶來正面信息，是次截標的項目，需要數年時間發展，所以出價是按區內供應及市况而定。

最高估值16億 每呎樓面地價4000元

資料顯示，上述地皮位於迎東邨對面，地盤面積約11.5萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約40.1萬方呎，預計提供415伙。綜合市場人士估計，地皮估值8億至16億元，預計每方呎樓面地價約2000至4000元。

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