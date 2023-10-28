差估署租金指數連升8個月 累漲7.3%

此外，9月租金指數更屬2019年12月錄189.7點後，45個月來新高，惟若與2019年8月高峰200.1點相比，仍相差6.9%。

樓指連跌5個月 今年倒跌0.78%

9月各類單位租金指數全面報升，其中實用面積1722方呎以上E類豪宅單位，按月升1.15%最勁。

至於樓價走勢，一如市場預期繼續呈跌勢。上月私宅售價指數進一步跌至332.1點，按月跌1.75%，更屬自5月起連跌5個月共挫6.24%。值得留意，有關數字暫未反映減辣對樓市的影響。

事實上，今年首9個月的樓價升幅已全遭蒸發，相對去年底倒跌0.78%。9月各類單位的售價指數皆向下，其中實用面積431方呎以下A類細單位，按月跌1.89%最勁。

趙國雄：新供應量增 樓市存壓力

可留意是，9月售價指數為2017年4月錄得330點後，約6年半以來最低；相對2021年9月高峰398.1點，則下挫16.6%。

長實（1113）執行董事趙國雄認為，新一份《施政報告》出台後，發展商將恢復推售新盤，意味新單位供應量將增加，樓市仍存壓力。

另外，具體反映10月初二手市况的中原城市領先指數CCL，繼上周公布今年CCL倒跌後，最新報154.64點，按周跌0.35%，連跌兩周共1.52%，而今年CCL暫倒跌1.36%，為339周、即約6年半新低，重返2017年4月水平。

CCL按周再跌0.35%

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，上述最新CCL指數，比今年4月168.4點高位跌8.17%，距第4季CCL目標148點只相差4.29%。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報154.46點，按周跌0.17%；CCL（中小型單位）報153.30點，按周跌0.2%。

CCL Mass見逾6年半低

上述CCL Mass及CCL（中小型單位） 同屬逾6年半新低，重返2017年3月及4月時水平。豪宅方面，CCL（大型單位）報161.29點，按周跌1.04%，屬近6年新低，重返2017年12月水平。