moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

差估署租金指數連升8個月 累漲7.3%

【明報專訊】私宅樓價持續下挫，私宅租金卻在暑假租務旺季、專才及公司客來港，以及本地客「轉買為租」等因素帶動下，繼續強勢。差餉物業估價署數據顯示，9月私宅租金指數報186.3點，按月升0.65%外，更屬連升8個月累升7.32%，打破2018年2月至10月累升5.56%的紀錄。

此外，9月租金指數更屬2019年12月錄189.7點後，45個月來新高，惟若與2019年8月高峰200.1點相比，仍相差6.9%。

樓指連跌5個月 今年倒跌0.78%

9月各類單位租金指數全面報升，其中實用面積1722方呎以上E類豪宅單位，按月升1.15%最勁。

至於樓價走勢，一如市場預期繼續呈跌勢。上月私宅售價指數進一步跌至332.1點，按月跌1.75%，更屬自5月起連跌5個月共挫6.24%。值得留意，有關數字暫未反映減辣對樓市的影響。

事實上，今年首9個月的樓價升幅已全遭蒸發，相對去年底倒跌0.78%。9月各類單位的售價指數皆向下，其中實用面積431方呎以下A類細單位，按月跌1.89%最勁。

趙國雄：新供應量增 樓市存壓力

可留意是，9月售價指數為2017年4月錄得330點後，約6年半以來最低；相對2021年9月高峰398.1點，則下挫16.6%。

長實（1113）執行董事趙國雄認為，新一份《施政報告》出台後，發展商將恢復推售新盤，意味新單位供應量將增加，樓市仍存壓力。

另外，具體反映10月初二手市况的中原城市領先指數CCL，繼上周公布今年CCL倒跌後，最新報154.64點，按周跌0.35%，連跌兩周共1.52%，而今年CCL暫倒跌1.36%，為339周、即約6年半新低，重返2017年4月水平。

CCL按周再跌0.35%

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，上述最新CCL指數，比今年4月168.4點高位跌8.17%，距第4季CCL目標148點只相差4.29%。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報154.46點，按周跌0.17%；CCL（中小型單位）報153.30點，按周跌0.2%。

CCL Mass見逾6年半低

上述CCL Mass及CCL（中小型單位） 同屬逾6年半新低，重返2017年3月及4月時水平。豪宅方面，CCL（大型單位）報161.29點，按周跌1.04%，屬近6年新低，重返2017年12月水平。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款