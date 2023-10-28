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吳君如陳可辛 4405萬沽觀塘商廈

【明報專訊】商廈市况持續低迷，有投資者先行沽貨離場。資料顯示，外號「三姑」藝人吳君如與其丈夫陳可辛，透過S & P Holdings Limited持有觀塘海濱道133號萬兆豐中心中高層F及G室，面積6161方呎，在本月初以逾4405萬元易手，呎價7150元。陳氏夫婦2010年11月先以2225.58萬元購入F室，翌年6月再斥1065.81萬元購入毗鄰G室，涉資共3291.4萬元，持貨快將13年，帳面獲利1113.7萬元或近34%。

持貨近13年帳賺1114萬

上述物業的買家為榮俊發展有限公司，公司董事為倫洪楷及葉婉婷，據悉，二人為胃仙U港、澳總經銷商全球藥業倫氏家族成員。翻查資料，倫洪楷及葉婉婷亦活躍於物業市場，去年初斥資7400萬元購入銅鑼灣波斯富街77至83號波斯富大廈地下A舖，面積約720方呎，呎價10.3萬元。

另外，有投資者趁低吸納工廈單位。資料顯示，長沙灣青山道608號榮吉工業大廈中低層7及8號，面積2445方呎，本月中以898萬元易手，呎價3672元。登記買家為阿一鮑魚公主（香港）有限公司，公司董事劉哲宇，與已故「阿一鮑魚」楊貫一徒弟「鮑魚公主」劉哲宇同名，料為同一人。

上述工廈單位原業主於2005年4月171.21萬元購入7室，再於2012年6月加碼以460萬元增購8室，共涉資631.21萬元，現持貨最少11年，帳面獲利266.79萬元，物業升值42%。

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