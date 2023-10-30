啟德海灣加推118伙 折實均呎逾2萬 澄天4日累收300票 超額近5倍

明報記者 管龍欣

嘉華營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，啟德海灣1期開價後，市場反應理想，截至昨日下午已收逾千票。市場估計過去3日項目共收約1200張入票，以已推出兩張價單共326伙計，超額逾2.6倍。至於啟德海灣1期新加推的118伙，溫偉明指出，是因應準買家對兩房連儲物室戶型的需求，而新價單涵蓋1房至3房戶，實用305至586方呎，扣除建築期最高20%折扣及3%現金回贈，折實價589萬至1546萬元，折實呎價1.85萬至2.63萬元；入場單位為2A座1樓H室，實用305方呎1房戶，折實價589萬餘元，折實實呎1.93萬元。

個別單位輕微提價1%

對比新舊價單，以昨日推出2號價單的2A座17樓H室、實用305方呎1房戶為例，單位價單定價793萬元，實呎2.6萬元，較1號價單同座、同層、同景觀毗鄰G室（實用306方呎）的實呎2.57萬元，只調高1%。

英皇旗下樓花期長約18個月的香港仔澄天，上周以「時光倒流8年價」、折實均呎1.7萬元首推55伙，以1房折實價440萬元起作招徠後，消息指過去4日累收約300張入票，超額約5倍，擬11月初首輪開售；另項目加推1伙特色戶，本周四招標，英皇國際副主席楊政龍指出，該特色戶為5樓B室，實用247方呎連48方呎平台。

信置系樓盤周末錄7成交

綜合市場資訊，10月至今整體一手成交累錄約280宗，其中信置（0083）系將軍澳日出康城凱柏峰III、西南九龍長沙灣維港滙及旺角ONE SOHO，過去兩日累錄7宗成交；另路勁（1098）牽頭黃竹坑港島南岸1期晉環，昨連售11伙，吸金逾1億元。

隨啟德海灣1期、澄天快開售，加上新地（0016）大埔白石角University Hill、屯門兆康NOVO LAND重啟銷售，中原亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑預料11月一手成交可升至1000宗，較9月及10月明顯改善。

[香港地產]