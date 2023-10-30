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藍塘傲3房售1088萬 業主料蝕三成

【明報專訊】雖然二手睇樓量有所回升，惟市場仍然不乏蝕讓成交；綜合代理資訊，將軍澳本月至今暫錄101宗二手成交（連居屋），當中約15宗為《施政報告》出台後錄得，藍塘傲、日出康城SEA TO SKY新錄的10月首宗成交，業主均損手離場，蝕幅估計介乎兩成至三成。

美聯首席助理聯席董事謝建業表示，藍塘傲8座中層實用629方呎3房戶，望海景，原業主去年10月叫價1600萬元，減價至1088萬元沽出，期間累減512萬元或32%，實呎1.72萬元；原業主2017年以1532.29萬元一手買入，帳面蝕逾444萬元，若連使費計，估計有機會實蝕逾500萬元或33%。

謝續指，同區日出康城SEA TO SKY 3座高層海景戶，實用1054方呎4房間隔，原業主持貨約兩年半，因應《施政報告》將額印稅SSD鬆綁期由3年變兩年，獲買家議價至1600萬元沽出，實呎1.51萬元。

上述單位原業主2021年以1979.7萬元一手購入，剛過新額印SSD鬆綁期，帳面蝕約380萬元，若連各項使費計，估計有機會實蝕逾470萬元或24%。

另中原分區營業經理莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城本月錄約16宗成交，當中銀柏閣中層F室，實用897方呎3房戶，獲用家以1450萬元承接，實呎1.61萬元；原業主2011年6月以1018萬元買入，帳面賺432萬元或42%。

第一城3房898萬沽 料蝕27%

新界方面，十大指標屋苑的沙田第一城，亦新錄蝕讓。美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，屋苑34座高層實用707方呎3房戶，獲用家議價至898萬元售出，實呎1.27萬元；原業主2019年以當時同類新高價1138萬元買入，帳面蝕240萬元，若連各項使費計，料有機會實蝕逾303萬元或27%。

[香港地產]

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