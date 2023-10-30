moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

萬科：公司客重臨 The Stellar入住率達八成

【明報專訊】一直強調在香港作長線及可持續地產發展的萬科香港，自2018年起先後推出屯門掃管笏上源、長沙灣The Campton等住宅樓盤後，旗下北角酒店項目The Stellar，9月起開始營運，萬科香港董事總經理周銘禧接受專訪稱，隨社會及經濟復常，赴港的境外公司客及學生重新增加，酒店現時平均入住率已達80%，如全部164間客房獲承租，估計每月租金收益介乎200萬至300萬元，為公司在賣樓以外，帶來穩定收益。

專才通助住宅酒店租務轉活

差餉物業估價署最新數據顯示，9月私宅租金指數連升8個月，創45個月新高紀錄，周銘禧認為，雖然經濟仍未完全恢復到疫情前水平，但隨社會復常，境外公司客、內地及東南亞學生重臨香港，加上港府推出專才通計劃，都令住宅，以至酒店租務市道轉活，因為「不論是深度遊旅客，專才及公司客都有住屋需要，他們落地（指初到香港），都會先行租住」。

至於萬科香港持有的北角春秧街酒店The Stellar，共提供164間客房，採開放式至3房設計，並有少數連平台特色房間，建築面積291至1358方呎。

周銘禧指，項目最大特點是租期靈活，短租可由1日至約3周不等，長租由1個月起至兩年，現時短租、長租客源比例約為3：7，而後者的租期，大部分介乎3至6個月。

客房若全租出 月收料300萬

眾所周知，酒店房租會隨旺淡季節不同，而變得相當「海鮮價」，周透露，The Stellar若以建築面積計，目前平均呎租約70元，推算項目若164間客房全獲承租，每月租金收益約在200萬至300萬元水平。

吸內地歐美東南亞公司客

他續指，北角位處銅鑼灣、中環、金鐘傳統購物和商業區，以及港島東新興商業區鰂魚涌之間，所以The Stellar的客源，相當部分屬來自內地、歐美及東南亞的公司客；而香港大學、樹仁大學均位處港島，亦為The Stellar提供一定數量的大學生長租客。

遊客方面，周特別指出，現時來香港自由行的內地年輕一代旅客，在喜好上與以往內地客較着重購物有所不同，年輕一代旅客很多喜歡深度遊，而春秧街屬港島傳統老市集，加上有電車穿梭其中，營造出特別的本土風景，成為近年的打卡熱點。

被問及萬科香港未來會否再物色其他酒店及服務式住宅，作為賣樓以外的收益來源，周回應指日後在合適條件下，綜合市場調查後，如項目能滿足公司財務風險審查，並具合理回報，都會考慮。

明報記者 林可為

（發展商專訪）

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款