指樓價上下波幅5%內屬正常

對此，萬科香港董事總經理周銘禧認為，樓價上下波幅於5%以內，實屬正常現象，不需過於擔心，而香港失業率低，加上港府調減物業辣稅，成為境外專才赴港的新誘因，而《施政報告》公布重啟啟德綠色集體運輸系統等，都為將來經濟復蘇帶來正面影響，樓市有望重拾升軌。

大埔馬窩項目擬明年起推

推盤部署方面，萬科香港明年起將積極推出旗下全新住宅；其中「重頭戲」屬萬科牽頭財團於2020年中斥資逾37億元、每方呎樓面價4700餘元投得的大埔馬窩住宅地皮，周銘禧指出，馬窩項目將發展為單位總數約1500伙的大型屋苑，當中涉403伙的第1期（預計2026年3月落成），已向地政總署申請預售樓花同意書。

周續稱，馬窩項目總樓面面積逾78萬方呎，部署明年登場，除戶型多元化外，項目依山而建、採中低密度設計，與大埔自然環境互相融合，為最大設計亮點，與同系上源和掃管笏的自然環境兼融不謀而合。

至於與永泰（0369）合作的沙田顯和里住宅項目、總樓面面積約9萬方呎；以及牛頭角定富街商住項目（總樓面面積約9萬方呎、住宅樓面約7.8萬方呎），兩項目均部署2025年至2026年間推出。

（發展商專訪）

[香港地產]