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恒地等申強拍福澤街舊樓 估值2.8億 料可建4.7萬呎

【明報專訊】特首李家超上周公布新《施政報告》，其中一項舉措是修訂強拍門檻，而向來熱中進行市區舊樓併購的恒地（0012）等，未有等待新政策全面落實，近日再遞交新強拍申請，為位於大角嘴福澤街24至30號（雙號）永發大樓，項目估值逾2.84億元。

據土地審裁處文件顯示，項目位於大角嘴福澤街24至30號（雙號），地盤面積約5600方呎，現為一幢1幢6層高商住物業，物業早於1964年落成，樓齡屆59年；上述永發大樓坐落於住宅（甲類）用地，若以純住宅發展，發展地積比率為8.5倍；若作商住發展，發展地積比率則為9倍。

是次提出強拍申請有3間公司，分別是朗殿有限公司、沛峰有限公司，以及明榮投資有限公司，後者註冊董事包括恒地主席兼董事總經理李家誠、執行董事馮李煥瓊等，3間公司合共持有該廈93.75%業權，尚欠一個地舖及一個住宅單位未收購。

據恒地年報，恒地佔上述項目50%權益，重建後樓面約4.76萬方呎，即發展地積比率8.5倍，意味項目有機會屬純住宅發展。

值得留意，永發大樓位於福澤街，在恒地同系利奧坊·曦岸，以及九建（0034）旗下奧城·西岸中間，對面是利奧坊·凱岸，恒地暫時未有透露上述項目會否納入利奧坊系列發展。

九建「太子女」1355萬購伊利近街單位

另資料顯示，中半山伊利近街36號一個中層單位，實用649方呎，在本月以1355萬元成交，呎價20,878元，登記買家為九建「太子女」柯沛縈（OR PUI YING PERANZA），原業主2014年4月以725萬元購入，持貨9年，帳面獲利逾600萬元或八成。翻查資料，柯沛縈2018年11月曾以1265.5萬元購入該大廈低層單位，實用同為649方呎，呎價19,499元，即柯氏購入兩伙涉資2620.5萬元，已取33%業權，不排除作進一步收購。

[香港地產]

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