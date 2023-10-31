moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

啟德海灣今年銷售目標500伙 嘉華溫偉明: 綠色集體運輸為啟德「打通經絡」

【明報專訊】向來奉行貨如輪轉的嘉華（0173），近期推出與會德豐、中海外（0688）合作的啟德跑道區啟德海灣1期之際，嘉華營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明接受專訪指出，今年只剩餘兩個月，料樓價將繼續橫行，相信整體經濟、樓市要到明年中才明顯復蘇，所以啟德海灣1期續採「以（銷）量先行」銷售策略，目標是今年底累售約500伙，即佔今期單位總數五成。至於港府重啟啟德綠色集體運輸系統大計，溫認為勢將「打通啟德經絡」，有利全區整體發展。

明報記者 林可為

樓花期長約18個月的啟德海灣1期，單位總數1017伙，是今年迄今最大規模全新樓盤，先後推出兩張價單合共326伙，佔今期單位總數32%；溫偉明指出，新《施政報告》出台後，對近期沉寂的樓市氣氛具正面帶動作用，雖然買家不會因《施政報告》出台而一窩蜂入市，使成交量飈升，但近日睇樓氣氛已明顯改善。

內地年輕專才佔入票四成 多30歲內

他續稱，新《施政報告》提振樓市的重點是調減辣稅，以及對境外專才入市採「先免後徴」政策，屬刺激專才入市的誘因；以啟德海灣1期為例，過去4日入票的準買家中，約四成屬內地年輕專才，據了解，他們大多從事金融、證券業等行業，年齡主要介乎25歲至30歲。

擬今上載銷售安排 周末首輪賣

市場消息指出，啟德海灣1期過去4日累收約1300張入票，以已推出326伙計，超額約3倍；預計最快今天上載銷售安排，本周末首輪銷售，溫偉明透露，首輪推出單位數量約200伙左右。

料整體經濟樓市明年中復蘇

銷售策略方面，溫偉明表示，目前息口持續高企，預期本港整體經濟、樓市要到明年中才明顯復蘇，相信年底前樓價上下波幅在5%內，啟德海灣1期會繼續「以（銷）量先行」，暫未有特別提價大舉動，目標是今年內售約500伙，即佔今期單位總數一半。至於已開價的326伙，包括首推208伙、加推118伙，以建築期最高20%直減折扣加3%回贈計，折實均呎分別1.97萬及2.09萬元，1房折實入場費575萬元起。

對新《施政報告》公布重啟啟德綠色集體運輸系統的興建大計，溫偉明認為，綠色集體運輸系統重新上馬，等同打通啟德全區的「經絡」，將郵輪碼頭、跑道區住宅群，以及內陸地段的住宅和商業建築群，連成一線，再配合未來的啟德體育園、崇光百貨九龍全新旗艦店、地下購物街的開幕，加上早前已開幕的AIRSIDE商場，為啟德區整體發展起飛定下良好契機。

[發展商專訪]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款