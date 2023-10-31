啟德海灣今年銷售目標500伙 嘉華溫偉明: 綠色集體運輸為啟德「打通經絡」

明報記者 林可為

樓花期長約18個月的啟德海灣1期，單位總數1017伙，是今年迄今最大規模全新樓盤，先後推出兩張價單合共326伙，佔今期單位總數32%；溫偉明指出，新《施政報告》出台後，對近期沉寂的樓市氣氛具正面帶動作用，雖然買家不會因《施政報告》出台而一窩蜂入市，使成交量飈升，但近日睇樓氣氛已明顯改善。

內地年輕專才佔入票四成 多30歲內

他續稱，新《施政報告》提振樓市的重點是調減辣稅，以及對境外專才入市採「先免後徴」政策，屬刺激專才入市的誘因；以啟德海灣1期為例，過去4日入票的準買家中，約四成屬內地年輕專才，據了解，他們大多從事金融、證券業等行業，年齡主要介乎25歲至30歲。

擬今上載銷售安排 周末首輪賣

市場消息指出，啟德海灣1期過去4日累收約1300張入票，以已推出326伙計，超額約3倍；預計最快今天上載銷售安排，本周末首輪銷售，溫偉明透露，首輪推出單位數量約200伙左右。

料整體經濟樓市明年中復蘇

銷售策略方面，溫偉明表示，目前息口持續高企，預期本港整體經濟、樓市要到明年中才明顯復蘇，相信年底前樓價上下波幅在5%內，啟德海灣1期會繼續「以（銷）量先行」，暫未有特別提價大舉動，目標是今年內售約500伙，即佔今期單位總數一半。至於已開價的326伙，包括首推208伙、加推118伙，以建築期最高20%直減折扣加3%回贈計，折實均呎分別1.97萬及2.09萬元，1房折實入場費575萬元起。

對新《施政報告》公布重啟啟德綠色集體運輸系統的興建大計，溫偉明認為，綠色集體運輸系統重新上馬，等同打通啟德全區的「經絡」，將郵輪碼頭、跑道區住宅群，以及內陸地段的住宅和商業建築群，連成一線，再配合未來的啟德體育園、崇光百貨九龍全新旗艦店、地下購物街的開幕，加上早前已開幕的AIRSIDE商場，為啟德區整體發展起飛定下良好契機。

[發展商專訪]