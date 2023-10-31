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私宅供應10.7萬伙 學者料低價推盤

【明報專訊】近期樓市持續吹淡風之際，私宅新供應卻持續處高水平；據房屋局公布，截至今年9月底，未來3至4年一手私宅潛在新供應達10.7萬伙，按季增加2000伙或1.9%，再次成為有紀錄最高。有學者估計，發展商需以貼市價，甚至低於二手的價錢推盤。

房屋局數據顯示，截至9月底，已批出而未動工的熟地涉約2萬伙，按季增1000伙或5.2%；正興建而未售出樓花單位約6.8萬伙，按季持平；至於已落成而未售出貨尾單位1.8萬伙，按季增1000伙或5.8%。

另局方資料指第三季私樓落成量錄2500伙，按季增2.13倍，按年則減少44.5%，今年累計落成量達1.01萬伙。施工量方面則涉3200伙，較對上一季6000伙，按季跌約47%，按年增加1.29倍，今年累計施工量錄1.15萬伙，已超越去年全年1.1萬伙。

近九成屬少於753呎中小型戶

房屋局發言人指出，據今年9月底的最新推算，未來3至4年一手私人住宅潛在供應量約10.7萬伙，估計其中9.2萬伙，為實用面積少於753方呎的中小型單位，意味佔整體供應量約86%，比率與對上一季相同。

據局方進一步闡釋，預計未來數月將有12幅住宅用地可轉為熟地，可提供約3700個單位。隨着特區政府持續有序增加房屋土地供應，相信未來3至4年的私宅預計供應量，將維持在較高水平。

中文大學經濟系副教授莊太量回應查詢表示，是次房屋局公布的數據，尚未反映新《施政報告》的減辣成效；而在目前高息環境持續下，市場購買力下降，一手私宅潛在供應回升屬預期之內。面對購買力下降，發展商推售新盤時除需貼市價開盤外，甚至要以低於二手市場的價錢出擊。

分析：或影響發展商未來投地意欲

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析指出，去年度一手私宅成交約1萬伙，預計減辣後有助帶動成交至1.3萬伙，但貨尾單位仍有1.8萬伙，計及一手潛在供應，可能需時8至10年才能完全消化，此將影響發展商未來的投地意欲或出價。

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