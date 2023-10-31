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羅珠雄曾持觀塘地廠4800萬沽 5年跌五成

【明報專訊】被指財困的電訊一代創辦人兼資深投資者羅珠雄，持有的多個物業早前淪為銀主盤，其中一項位於觀塘開源道55號開聯工業中心地下6C、6D號地廠，資料顯示，上述物業在本月初以4800萬元易手，以面積10,781方呎計，呎價4452元。

現由銀主售出 呎價4452元

翻查資料，項目今年中以銀主放盤，意向價8670萬元，即上述成交價較銀主開價，低3870萬元或約45%。羅氏2018年下半年透過公司股權轉讓形式買入上述物業，有指當時作價約9680萬元，以現成交價計，較購入價低4880萬元或約50%。

荃灣眾安街地舖放售 市值1.8億

另一方面，有投資者放售民生商舖，世邦魏理仕獲委託為獨家代理，公開招標開售荃灣眾安街65號地舖及67號地舖，項目市值約1.8億元。

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部副董事狄文傑表示，是次出售之物業為兩個商舖，可一併或分開獨立出售，65號地舖面積1444方呎；67號地舖面積1573方呎，即總面積共約3017方呎，兩個地舖均連入則閣樓及天井，以現狀連租約形式出售，以總樓面計，呎價約5.97萬元。

9月錄55宗商廈買賣 按月增一成

此外，九龍塘金巴倫道59號物業放售，地盤面積約1.19萬方呎，可重建樓面面積約1.06萬方呎，業主意向價3.8億元，折合每方呎樓面價約3.58萬元。

另利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，綜合土地註冊處數據，9月全港共錄55宗商廈買賣登記，較8月錄50宗，按月增10%。他續指出，商廈買賣登記第三季僅錄155宗，較第二季248宗，急跌93宗或近38%，為近3季最少。

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