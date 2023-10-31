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維港滙特色戶呎租高見63元

【明報專訊】新《施政報告》出台後，市區大型新近入伙屋苑，租務成交保持活躍；市場消息指出，西南九龍長沙灣維港滙系列，10月份至今暫錄45宗租務，其中維港滙II第6座頂層3房特色戶，實用919方呎附連778方呎天台、50方呎平台，最新以5.8萬元租出，實呎租金高見63元；資料顯示，業主今年1月以3000萬元一手購入單位，享租金回報率2.3厘。

康山兩房租1.76萬 減價5%

除新入伙屋苑外，市區居屋亦不乏租務成交。利嘉閣助理營業董事丁培鴻指出，鰂魚涌指標居屋康山花園第4座中層H室，實用431方呎兩房間隔，業主原以1.85萬元放租，議價後以1.76萬元租出，減價900元或約4.9%，實呎租金約41元；業主今年初以約652萬元購入單位，享租金回報率約3.2厘。

太古城本月錄41宗租務成交

至於鰂魚涌指標私宅太古城，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月至今暫錄約41宗租務成交，平均實呎租金38.6元，屋苑新錄租務成交為興安閣中層D室，屬實用583方呎兩房則王，業主本月中放盤，月租叫價2.6萬元，放租不足兩周，獲外區客以2.32萬元承租，即減價2800元或約11%，實呎租金近40元；業主於2019年以1296萬元買入單位，持貨4年，享租金回報率逾2.1厘。

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