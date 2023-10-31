moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

瓏璽5房戶內地業主損手近四成

【明報專訊】二手市場依然不乏蝕讓；市場消息指出，奧運站豪宅瓏璽新錄業主損手個案，單位為第1座高層實用1463方呎5房雙套單位，原業主為具內地背景人士，於2011年7月以約5794萬元一手購入單位，新近以3950萬元售出、實呎26,999元，帳面已虧蝕逾1844萬元或約32%，若連使費計，有機會實蝕逾2130萬元或近37%。

MONTEREY低市價一成沽

與此同時，將軍澳半新盤MONTEREY有3房海景單位，以低市價一成易手；美聯營業經理羅定康表示，單位為屋苑第1座低層實用931方呎單位，原業主先以2222萬元放售，減價254萬元或11%後，以1968萬元易手，實呎21,139元，低市價及銀行估價逾一成。

上述原業主2019年3月以2320.8萬元一手購入，持貨逾4年，帳面已虧損352.8萬元或15%，若扣除回贈，估計有機會蝕逾200萬元或約9%。

YOHO Midtown 13年賺91%

不過，二手市場亦不乏業主止賺離場個案。美聯高級分區營業經理徐君寶表示，元朗大型屋苑YOHO Midtown第2座低層D室，實用972方呎3房1套戶，原業主以1250萬元放售，終以1138萬元沽出，實呎11,708元，期間減價112萬元或9%，呎價低市價一成；不過，原業主2010年以約595萬元一手買入，帳面賺約543萬元，物業期內升值91%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款