瓏璽5房戶內地業主損手近四成

MONTEREY低市價一成沽

與此同時，將軍澳半新盤MONTEREY有3房海景單位，以低市價一成易手；美聯營業經理羅定康表示，單位為屋苑第1座低層實用931方呎單位，原業主先以2222萬元放售，減價254萬元或11%後，以1968萬元易手，實呎21,139元，低市價及銀行估價逾一成。

上述原業主2019年3月以2320.8萬元一手購入，持貨逾4年，帳面已虧損352.8萬元或15%，若扣除回贈，估計有機會蝕逾200萬元或約9%。

YOHO Midtown 13年賺91%

不過，二手市場亦不乏業主止賺離場個案。美聯高級分區營業經理徐君寶表示，元朗大型屋苑YOHO Midtown第2座低層D室，實用972方呎3房1套戶，原業主以1250萬元放售，終以1138萬元沽出，實呎11,708元，期間減價112萬元或9%，呎價低市價一成；不過，原業主2010年以約595萬元一手買入，帳面賺約543萬元，物業期內升值91%。