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澄天周六首輪開售85伙 實呎2萬沽兩特色戶

【明報專訊】昨日率先以招標推售、英皇國際（0163）香港仔澄天，發展商敲定項目首輪於本周六發售85伙，並加推30伙，項目最新售出兩伙特色戶，單日吸金1306萬元。此外，新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，將於日內公布不少於93伙新價單，最快下周發售。

英皇國際副主席楊政龍表示，澄天5樓A及D單位，實用面積288及365方呎，成交價576萬元及730萬元，實呎同為2萬元，屬平台特色戶，實呎較第1張價單分層標準戶平均折實實呎高出近兩成，集團將按市况需要加快銷售部署。

UNIVERSITY HILL 2A昨沽49伙

多個新盤餘貨接連公布銷售部署，新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第2A期即將公布的新價單所涉單位數目不少於93伙，戶型涵蓋開放式至3房戶，並會以市價推售，示範單位將於公布價單後正式對外開放。至於長實（1113）旗下油塘親海駅系列，昨日更新價單，為指定單位新增「升級3房Chill Easy」付款計劃，以及提高代繳印花稅優惠至3.75%，最高折扣達19%。現時親海駅整個系列入場單位為親海駅II的2B座20樓E室，實用面積707方呎採3房1套間隔，折實價1049萬元，折實實呎14,837元。

另新地大埔白石角UNIVERSITY HILL第2A期，昨晚萬聖夜推售129伙，其中88伙以價單發售，另41伙以招標發售，以特色單位為主。市場消息稱，全晚以價單形式料沽出約49伙。

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