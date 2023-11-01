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十大屋苑上月118宗創4個月新高

【明報專訊】上月25日《施政報告》後，受政府公布減辣帶動，樓市觀望氣氛下調，二手交投有所回升。中原地產數據顯示，十大屋苑上月共錄118宗二手買賣成交，除較9月99宗升19.2%，亦創4個月新高；而上月成交中，有21宗屬《施政報告》後成交，佔整體約18%。其中，有5個屋苑成交量錄得升幅，包括鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及沙田第一城。

海怡成交量按月急升2.3倍

此外，海怡半島上月錄得10宗成交，較9月3宗大升2.3倍，為十大屋苑中成交量增幅最多的屋苑。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府上周正式宣布樓市減辣後，刺激部分潛在買家出動睇樓，交投量隨即上升，料本月交投量或可倍增。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城上月錄得17宗成交，較9月增加5宗或41.7%，平均呎價上升5.7%至約15,713元，上月買家入市步伐明顯較9月加快，其中有80%成交於《施政報告》發表前錄得，主要是因為部分用家擔心政府減辣後，業主會收窄議價空間，故紛紛趕在報告前入市，因大多為減價成交，平均實呎未有顯著上升。

逾80%成交於減辣前錄得

天水圍嘉湖山莊上月則錄得24宗成交，較9月份略少一宗或4%，中原副區域營業董事伍耀祖表示，當中20宗是《施政報告》前成交，並指由於未有全撤辣招，加上部分買家於報告前已提前入市，屋苑交投仍淡靜，不少業主進一步擴大議價空間吸客。

將軍澳上月重上百宗二手成交

部分地區交投亦見回升。將軍澳區於9月份市况膠着，僅得96宗二手買賣成交，屬2003年SARS後新低，至上月終重新突破百宗水平，錄112宗，按月升17%。其中，峻瀅1座高層B室，實用529方呎，兩房間隔，享山景，以638萬元沽出，實呎12,060元。原業主於2012年406萬元一手購入，持貨11年帳面獲利232萬元或57%。

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