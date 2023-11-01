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新地下高埔村項目申增建近一成單位

【明報專訊】早前以逾6.73億元完成補地價的新地（0016）元朗錦田下高埔村項目，發展商新近向城規會申請擬議略為放寬地積比率及建築物高度限制，額外增建單位數目54伙或約9.6%，項目總樓面維持26.33萬方呎。

共涉615伙 維持26萬呎樓面

據城規會文件顯示，申請地點位於元朗錦田下高埔村丈量約份第103約地段第1071號，地盤面積17.54萬方呎，申請人擬以不多於1.43倍發展地積比率發展，計劃興建3座不多於17層高的住宅大廈，主水平基準以上65.93米，提供615伙平均面積408方呎的住宅單位，住宅總樓面約25.08萬方呎；另設兩幢1層高的會所，涉約1.25萬方呎，總樓面26.33萬方呎，而上述申請暫定今年12月初審理。

翻查資料，上述地皮早在2020年9月獲批准發展申請，已核准方案為3幢16層高的住宅大廈，提供561伙平均面積452方呎的住宅單位，即是次申請較已獲批方案，住宅大廈多建一層，單位數目額外增加54伙或9.6%，而單位面積則由原先的452方呎，減少44方呎或9.7%。

此外，今年9月份獲批出強拍令、宏安地產（1243）持有大部分業權的鴨脷洲平瀾街5B號、鴨脷洲大街21及23號花洲大樓，將於下周三進行公開拍賣，底價逾1.37億元，以重建總樓面約16,493方呎，每方呎樓面地價約8314元。另由財團持有的灣仔秀華坊18號舊樓，則在本月21日進行強拍，底價逾1.36億元。

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