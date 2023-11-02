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NOVO LAND設「5%樓價保障」吸客 明年5月前樓價指數跌10% 335萬元入場戶可獲近17萬

【明報專訊】減辣後多個全新盤及新盤餘貨爭相吸客，其中今年5月已開售的新地（0016）屯門NOVO LAND第2A期，昨日公布第4號價單，涉及93伙，折實均呎13,288元，238方呎開放式戶折實335萬元入場，是次推出名為「置開心」樓價保障付款計劃，若明年5月單位成交前樓價指數跌10%，買家最高可獲相等於樓價5%補貼。以最低入場費單位計，最高可獲近17萬元樓價保障。業界預期，息口快將見頂，預期明年上半年樓價指數有可能較現時低位回升3%至5%，意味新地大有機會毋須向買家作出補貼。

明報記者 周悅蜓、林可為

「置開心」樓價保障優惠由樓價、樓價指數變動百分比計算。樓價指數變動百分比則由原樓價指數（簽署臨時買賣合約日期當月的樓價指數），以及平均樓價指數（簽署臨時買賣合約的下個月至明年5月的平均樓價指數）計算。未來樓價指數需低於原樓價指數，買家方能獲得保障金。值得留意，項目預計關鍵日期同為明年5月，意味保障期在項目屆現樓時、即物業成交時結束。

據價單顯示，保障金額上限為樓價5%，要獲取金額上限，樓價指數變動百分比需超過或等於10%。樓價指數以差估署每月公布的「私人住宅-較受歡迎屋苑售價指數」中「所有類別（新界）」的正式每月售價指數為基礎，而非臨時數字。差估署數據近3個月均為臨時數字，如買家於本月簽署臨時買賣合約，其售價指數或需至明年3月才能納入計算範圍內。

新地雷霆料明年息口見頂回落

新地副董事總經理雷霆表示，推出「置開心」樓價保障反映集團對樓市有「十足信心」，並認為利息因素對本港樓市的影響將漸漸減退，明年為美國大選年，相信美國息口將見頂回落。另外，雷亦看好本港租務市場，租金指數已連升8個月，升近8%，相信未來樓市會更加活躍，樓價亦會平穩向好。新地代理總經理陳漢麟表示，如買家按合約付清樓價餘額，以及平均樓價指數低於原樓價指數，可享最高5%樓價保障。

至於93伙價單，單位實用238至693方呎，戶型涵蓋開放式至3房。其中開放式戶佔3伙，1房單位佔10伙，兩房佔52伙，3房佔28伙。入場單位為Arreso第5座3樓E室，開放式間隔，實用238方呎，折實價335.49萬元，實呎14,096元。價單定價394.7萬至1050.8萬元，實呎14,523至16,997元，最高折扣15%，折實價335.49萬至893.18萬元，折實實呎12,345至14,448元，折實均呎13,288元。

業界料新地補貼買家機會低

翻查數據，去年下半年新界售價指數曾跌逾10%，由去年7月316.3點下降至12月280點，大跌36.3點或約11.48%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，新地推出此項計劃，正是反映發展商對後市信心，估計至明年5月時，補貼機會偏低。陳解釋，上月公布減辣措施，市場需時消化，樓價不會即時重拾升軌，預計12月公布的差估署11月相關售價指數，將較上周最新公布的9月指數累跌2％，但在減辣、專才通等因素帶動下，預計明年1月公布的今年12月售價指數可輕微回升0.5%；若配合息口走勢緩和，明年1月至5月售價指數有機會累升3%至5%；換言之，明年5月售價指數將高於今年11月，意味新地大有機會毋須補貼買家。

[香港地產]

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