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內地專才千萬購逸瓏灣3房 料慳稅逾260萬

【明報專訊】政府「減辣」後外來人才可獲「先免後徵」的置業安排，吸引部分外來人才轉租為買，其中大埔白石角逸瓏灣新錄內地專才入市3房戶個案，料慳稅約263萬元。

原業主持貨9年實蝕逾117萬

中原分行經理梁建禮表示，上述單位為逸瓏灣II期9座高層C室，實用面積734方呎，3房間隔，單位經買賣雙方議價後以1000萬元沽出，實呎13,624元，新買家為內地專才，原本在港租樓，後來被「先免後徵」安排吸引，故轉租為買，以便購入單位作自住用途。據悉，在新安排下，上述買家需繳交37萬元的稅項，估計節省約263萬元。原業主2014年1067萬元一手購入上址，持貨約9年，帳面仍需蝕讓約67萬元或約6.3%，連使費計料實蝕逾117萬元或11%。

帝柏海灣兩房獲專才950萬承接

奧運站帝柏海灣亦新錄內地專才成交個案。美聯高級區域經理關穎賢表示，屋苑2座高層G室，實用473方呎，兩房間隔，因早前《施政報告》公布境外專才置業相關辣稅改為「先免後徵」，故近日吸引內地專才以950萬元承接單位，實呎20,085元。在新安排下，上述買家需繳交32萬元的稅項，估計節省約253萬元。單位原業主2017年8月斥資約930萬元購入上址，持貨6年，帳面獲利20萬元或約2%，但連使費計料實蝕約30萬元或3%。

專才538萬購珀麗灣兩房料慳稅150萬

馬灣珀麗灣上月錄得10宗成交，按月增加兩成，平均實呎約10,695元，新錄海外專才成交個案。中原高級資深分區營業經理溫明峯表示，單位為珀麗灣5期30座中層B室，實用面積499方呎兩房間隔，單位享山景及部分海景，以538萬元沽出，實呎10,782元，買家為海外專才，受惠於「先免後徵」新措施下，買家需繳交12萬元的稅項，估計節省約149.4萬元。原業主2015年7月532.8萬元買入上址，持貨約8年，帳面微賺5.2萬元或1%，若連使費料實蝕逾21萬元或4%。

一號西九龍4房戶10年實蝕47萬沽

此外，部分持貨多年的業主，在市况疲弱下需蝕讓離場。利嘉閣高級聯席董事邱家仁稱，荔枝角一號‧西九龍2座中層A室，實用面積約973方呎，4房連套房間隔，享開揚市景，近日獲買家以1365萬元承接，實呎14,029元。原業主於2012年以1348.7萬元一手購入單位，持貨約11年，帳面升值約16萬元或1%，連使費料實蝕約47萬元或3%。

[香港地產]

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