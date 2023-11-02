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上月整體物業買賣登記 不足3000宗紀錄次低

【明報專訊】多家地產代理行綜合土地註冊處最新數據顯示，主要反映9月樓市表現的10月份整體物業買賣（包括住宅、車位及工商舖物業）共錄2925宗合約登記，總值301.48億元，分別按月跌約25%及升1.3%，登記量連跌兩個月，成為自1991年有紀錄以來近33年歷史次低月份，僅高於2016年2月的2583宗低位，金額為近10個月，即今年次低月份；至於今年首10個月登記量暫累積50,726宗。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀預計，今年全年登記料約5.8萬宗，或成1991年有紀錄以來最少一年。

全年料5.8萬宗 或有紀錄最少

若只計私宅登記量，受市場缺乏大型新盤開售，加上市場氣氛回落，10月份只錄341宗及46.5億元，較9月957宗及76.4億元，分別跌64.4%及39.1%。宗數及金額同創2022年12月後10個月新低。至於二手私宅10月份則錄1683宗及195.4億元，較9月的1773宗及160.6億元，分別跌5.1%及上升21.7%，宗數為2018年12月後新低。由於上述為滯後數據，主要反映9月份市况，減辣措施及美國聯儲局議息結果對樓市的影響，則將於11至12月份登記數字中反映。

另外，房委會昨日公布，10月全港錄得85宗未補地價公營房屋成交，較9月的131宗減少35%，為逾5年以來新低，並有多個屋苑錄得低價成交個案，其中鴨脷洲漁安苑一個中層實用469方呎單位，以330萬元成交，實呎7036元，料為屋苑9年新低。

[香港地產]

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