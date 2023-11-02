外資較看好港發展商債券 指「減辣」助清庫存 惟難上調地產股估值

是次《施政報告》調整住宅物業需求管理措施包括（1）把額外印花稅的適用年期由三年縮短至兩年，換言之，業主在持有物業兩年後出售物業，毋須再繳付樓價10%的額外印花稅；（2）買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%；（3）為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，即優化去年為合資格外來人才退還在港置業印花稅的安排，由原本在購入物業時先徵收買家印花稅和新住宅印花稅，然後在相關人士居港滿7年並成為香港永久居民後退還（即「先徵後退」），改為在購入物業時先暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久居民才繳收相關稅項（即「先免後徵」）。

瑞聯銀行北亞股票業務主管林燕表示，總體而言，雖然《施政報告》調整住宅物業需求管理措施向正確的方向踏出一步，但力度不及市場預期，從是次宣布推出措施來看，最可能出現的好處是有助成交增加，而非令樓價短期明顯地回升，這對地產股的影響是，發展商可望因此略為更快清理庫存，但這不足以令發展商出現有意義的估值上調。

瑞聯韋立民5年前已預警

高息令港樓價受壓

早於2018年2月22日本欄見報、題為「倘美債息企3厘 港樓逢逆風」的報道，瑞聯銀行集團首席策略師韋立民（Norman Villamin）已指出：「2008年金融海嘯後，持續多年的實質負利率對全球房地產市場帶來支持，因為這會令市場對投資物業所要求的租金回報率下降，結果便是樓價上升。但假如美國10年期國債孳息率日後重上3厘，情况又會怎樣呢？很可能是過去多年的相反，即是市場對投資物業所要求的租金回報率上升，導致樓價下跌。香港樓市比較複雜，雖然美國聯儲局早於2015年已開始加息，但歐洲及日本央行仍在QE，繼續實施負利率政策，故仍有部分流動性流入香港。但我覺得全球央行跟隨美國聯儲局收水是大趨勢，所以過去多年利好全球樓市的順風（tailwind），在未來幾年將逐漸失去，甚至變成逆風（headwind），香港樓市也會受壓。」

事實上，美國10年期國債孳息率去年8月22日收報3.0146厘後，過去逾14個月大漲小回，至今一直未重返3厘以下，近日更曾升穿5厘，而期內反映本港二手樓價走勢的中原城市指數（CCL）則由174.62點跌至154.64點，累積跌幅達11.44%（見圖），可見韋立民上述分析靠譜。

瑞聯林燕：港地產股成「債券替代品」

展望當前最新形勢，林燕認為，被投資界視為無風險利率（risk-free rate）的美國10年國債孳息率走勢仍會主宰本港樓價及地產股，尤其是本港地產股現已被視為「債券替代品」（bond proxies）般交易，對無風險利率變化更加敏感。

可以留意的是，瑞士寶盛中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志於上月12日已在本欄專訪中指出，本港地產股近年主要投資價值在於其股息，而即使目前不少發展商的股息收益率也不錯，但根據最近的發展商財報顯示，住宅發展及寫字樓收租物業前景仍然疲軟，故發展商盈利面臨挑戰，因此未來股息派發亦可能受影響，而該專訪見報至今，地產股股價亦普遍受壓。

富達朱蕾：地產商債券估值吸引

債券方面，富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾指出，隨着內房高息債價格過去逾兩年大跌，亞洲地產債券，包括本港及其他國家或地區的地產債券價格亦跟隨調整，故此板塊目前估值相對吸引；不少本港發展商資產負債表穩健及審慎理財，可望度過目前挑戰及把握未來增長機會，故她對本港發展商債券持建設性的看法。

明報記者 葉創成

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