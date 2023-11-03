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嘉湖提早鬆綁400萬沽 兩年蝕近三成 柏傲莊首錄二手見紅 一房售695萬實輸132萬

【明報專訊】《施政報告》公布減辣後，業主持有物業兩年後即可放售，部分急於套現的業主不惜蝕讓手持物業，其中十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，有業主持貨兩年額印鬆綁後，因看淡後市，不惜連使費計蝕讓逾136萬元或27%沽出手持的兩房物業，是次屬《施政報告》出台後，該屋苑最大宗二手蝕讓個案。此外，減辣後大圍站柏傲莊亦錄屋苑首宗二手蝕讓個案，一房戶以不足700萬元易手，持貨3年連使費實蝕約132萬元。

明報記者 管龍欣

美聯分行助理聯席董事張子健表示，上述單位為景湖居5座中層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，原業主以400萬元放售單位，僅3小時即獲區內上車客零議價以400萬元即睇即買，實呎約8969元。原業主2021年2月以512萬元買入上址，持貨兩年多，帳面勁蝕112萬元或22%，若連使費料實蝕逾136萬元或27%。同區代理指出，屋苑放盤量及成交價沒有明顯升跌，兩年額印鬆綁貨亦未見增多，相信是次勁蝕屬個別個案。

白居二客215萬購裕泰苑額印鬆綁貨

此外，東涌裕泰苑近日再錄兩年額印鬆綁貨易手個案。中原資深分區營業經理陳偉業表示，裕泰苑B座高層2室，實用面積279方呎，開放式戶，享山景，原業主早在《施政報告》前未補價放盤叫價248萬元，隨着政府宣布額印期縮短至兩年後，終以214.8萬元未補價沽出，實呎7699元，累減33.2萬元或13%，買家為「白居二」上車客。不過原業主2021年1月以145.9萬元未補價向房委會一手買入，持貨約兩年，帳面仍獲利68.9萬元或47%。

減辣措施令樓市氣氛轉好，但大圍站上蓋柏傲莊首錄二手蝕讓個案，為屋苑第3宗二手成交。美聯助理聯席董事羅航星表示，上述蝕讓單位為2期7A座中層F室，實用面積345方呎1房戶，原業主先以730萬元放盤，累減35萬元或5%，以695萬元沽出、實呎20,145元。原業主2020年以790.2萬元一手買入，持貨約3年，蝕讓95.2萬元12%，若連使費計料實蝕逾132萬元或17%。

另外，市場再錄銀主盤成交。中原分行首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌寶峰園C座低層4室，實用面積632方呎，兩房間隔，望內街景，屬銀主盤，以685萬元售予上車客，實呎10,839元，較正常單位市價低15%，價錢重返10年前水平。原業主持貨逾32年來，多次抵押上述單位借貸，直至近年被銀主接管。

寶峰園銀主盤685萬沽 低市價15%

上述單位雖然成交價較市價低出15%，但由於原業主1991年2月105萬元買入，單位32年間帳面升值580萬元或5.5倍。

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