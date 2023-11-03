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內地專才1095萬購香島 料慳稅近290萬

【明報專訊】《施政報告》「先免後徵」的措施出台後，吸引不少在港工作的外地專才轉租為買在港置業，其中筲箕灣香島新錄內地專才以1095萬元購入近700方呎的兩房戶，估計受惠於新措施下，專才買家慳近290萬元的稅款。

來港6年租轉買

中原分行高級分行經理冼子明表示，上述成交單位為2座低層D室，實用面積695方呎兩房戶，望山景，以1095萬元沽出，實呎15,755元，買家來港6年，原先租住外區物業，見政府放寬外地人才置業稅安排，故轉租為買，相信在新安排下，上述買家只需繳交約41萬元的稅項，有別於以往需預先繳付高達30%辣稅，料慳約287.5萬元稅款。原業主於2017年1346.03萬元一手買入，帳面蝕讓251萬元或約18.6%，若連使費計料實蝕逾312萬元或23%。

內地專才3.1萬租尚·珒溋3房

除內地專才來港轉租為買外，亦有部分專才預付一年租金承租單位。利嘉閣分行高級經理李嘉輝表示，啟德尚·珒溋1座中層C室，實用面積760方呎，3房1套連工人套房間隔，望開揚市景，獲內地專才以3.1萬元承租，實用呎租約41元，並一次過預付一年租金涉約37萬元。業主2021年以約2217.74萬元一手買入上址，現成功租出，租金回報約1.7厘。

中大畢業內地生1.25萬租逸雅苑

此外，大埔居屋逸雅苑亦錄外地專才租務成交。中原分行經理吳華彩表示，屋苑B座高層09室，實用面積374方呎，可間1房戶，以1.25萬元租出，實用呎租約33.4元，租客為一名中大畢業的內地生，畢業後打算留港工作，故租住上址方便上班。業主2010年約168萬元已補價購入，租金回報約8.9厘。將軍澳海翩滙新錄4房租務成交。利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，屋苑2座中層F室，實用面積1141方呎，以4.35萬元租予外區客，實用呎租約38元。業主2016年以約1416.4萬元一手買入，租金回報約3.7厘。

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