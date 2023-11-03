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恒地深水埗項目涉492伙 擬本月開價

【明報專訊】市場焦點大盤、啟德跑道區啟德海灣1期今日截止認購之際，再有九龍全新樓盤準備出擊。恒地（0012）旗下深水埗西洋菜北街重建項目，稍後正式公布命名，最快本月中開放示範單位；項目樓花期長約23個月，單位總數492伙，屬舊契項目。

恒基物業營業（一）部總經理林達民指出，西洋菜北街項目擬本月中公布命名，隨後上載樓書及開放示範單位，最快本月下旬開售，定價參考同區及鄰區新盤。他續稱，項目位於著名歷史景點主教山附近，由兩座組成，提供492個單位，主打1房和兩房戶，另設特色戶；預計關鍵日期為2025年9月30日，樓花期長約23個月。

至於嘉華（0173）牽頭的啟德海灣第1期，明日將首輪發售218伙（212伙價單發售、6伙招標），並以1房折實價575萬元起作招徠。嘉華營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明指出，將視乎明日銷情，不排除即日加推單位應市。市場消息指出，啟德海灣第1期自上周五收票以來，過去7日累收約1900票，超額約8倍，當中有三至四成為內地專才，今日截止認購。

啟德海灣澄天兩盤今齊截票

成交方面，市區一手特色戶持續錄得成交；英皇國際（0163）旗下香港仔澄天，透過招標新售出1伙特色戶，為5樓B室，屬實用面積247方呎1房設計、連48方呎平台，成交價459.42萬元、實呎1.86萬元。澄天暫時累售3伙特色戶、吸金逾1765萬元。英皇國際副主席楊政龍表示，項目由上周四至昨日，過去8日累積錄逾500個認購登記，以明日首輪開售85伙計，超額認購5倍，今日截止認購。

其他新盤亦錄得成交個案。會德豐啟德現樓MONACO MARINE，最新售出1伙低座單位，為低座C座3樓B室，屬實用面積597方呎3房間隔（開放式廚房設計），成交價1508.9萬元、實呎2.52萬元。

至於由鼎珮持有的長沙灣現樓睿峰亦錄成交，最新以1569.3萬元售出東翼26樓D室，實用面積499方呎，兩房間隔，實呎3.14萬元。綜合市場資訊，11月首兩日整體新盤成交累積錄約10宗。

另外，其士（0025）大角嘴現樓傲寓，據成交紀錄冊顯示，9樓E室、實用面積340方呎1房戶，5月原以622.4萬元售出，惟買家已撻訂，料遭沒收5%訂金涉逾31萬元。

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