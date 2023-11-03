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YOHO WEST 1期主打兩房 本月中上樓書

【明報專訊】部署日內開售屯門兆康NOVO LAND第2A期的新地（0016），同系另一位處新界西北的大型全新盤、單位總數1393伙的天水圍天榮站YOHO WEST第1期，亦蓄勢待發；新地代理總經理胡致遠預告，集團擬本月中上載YOHO WEST第1期的樓書，計劃本月內推售。

YOHO WEST第1期由4座組成，涵蓋10種戶型，屬開放式至3房設計（部分連儲物間），而標準廚房單位則屬兩房，以及3房連套連工作間間隔，項目以兩房戶為主打。

對美國聯儲局維持利率不變，胡致遠回應表示，市場憧憬稍後減息，料可為買家帶來更清晰信號，吸引更多有興趣買家作出置業決定。

雲海別墅洋房6466萬沽 實呎2.3萬

事實上，踏入11月後，新地系樓盤陸續錄得成交個案，旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，透過招標售出Plumeria Avenue 3號屋；上述洋房實用面積2811方呎、3房雙套設計，連919方呎花園，成交價6466.3萬元、實呎2.3萬元；項目近1個月來累售8幢洋房、吸金總額近5億元。

另外，新地與會德豐、恒地（0012）等合作，已屆現樓的堅尼地城KENNEDY 38，以795.96萬元售出9樓G室，實用面積292方呎1房戶、實呎2.72萬元，屬項目約3個月來首宗一手成交。

KENNEDY 38錄一手成交 3個月首次

此外，已屆現樓的南昌站匯璽上載新銷售安排，本月6日（下周一）起，推出低座星鑽匯6樓A室招標，實用面積1663方呎4房雙套設計，明年1月11日截標。

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